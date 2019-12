"Un crumpet est une variété de pain faite de farine et levure", voilà l'info Wikipedia gratuite pour mieux (ne pas) comprendre le nom de ce groupe, pour "porn", on n'a pas lancé de recherches internet, et pour "Psychedelic", on sait que ça signifie que la couleur de l'ensemble ressemble à l'altération de la vision en cas de prise de drogue douce mais qui te kaléidoscope les pensées tout de même. C'est bien sûr ce premier adjectif qu'il faut prendre en compte au moment de découvrir Psychedelic Porn Crumpets qui donne dans le stoner virevoltant, une sorte de Mars Red Sky sous acide. Le combo de Perth enchaîne les skeuds (c'est le troisième LP en 4 ans) et les concerts puisqu'après leur Australie natale, les États-Unis sont tombés sous le charme et l'Europe doit succomber cet automne. Si tu aimes les hallucinations, la couleur, les seventies, les mélodies ultra nerveuses, les noms chelous, les ambiances chaloupées (oui, ils ne sont pas toujours à fond), la fuzz et cette énergie qui file la patate et le sourire, alors, allume ta platine, et dépose le disque (oui, c'est le genre de trucs qui a plus d'allure en 33 tours) et embarque dans le monde de And now for the whatchamacallit, et tu peux y aller sans rien prendre d'illégal, le groupe se charge de tout.

Oli