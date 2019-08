Nicolas, auteur, compositeur et bidouilleur de sons est un des piliers du Projet KO après avoir fait connaître son univers au travers d'autres projets tout aussi enthousiasmants (Paraffine puis Trompe Le Monde). Au moment où sort le premier album du trio, on revient ensemble sur sa création, les thèmes abordés, les vidéos....

Le "projet chaos" de départ, c'est celui de Fight Club ou c'est une autre référence ?

L'idée de départ vient bien de Fight Club dont nous sommes tous les 3 particulièrement fans. C'est la version française qui a traduit le "Mayhem project" en "Projet chaos". On trouvait simplement que Projet KO était plus approprié.



Les gilets jaunes sont-ils des disciples de Tyler Durden ?

Pas vraiment. Tyler cherchait plutôt l'anarchie et le chaos. On ne pense pas que ça soit le but des gilets jaunes. Ils ne veulent pas réellement faire une révolution et détruire le système. Ils souhaitent, à juste titre, ne plus être traités comme de la merde et réduire les inégalités.



Je trouve beaucoup de références culturelles dans les titres et dans les textes, il y a un vrai travail de recherche ou c'est "naturel" ?

On va dire que c'est plutôt naturel. On utilise juste les références qui nous ont marquées.



Ce projet est plus proche de Paraffine, c'est un retour en arrière ou une progression ?

Les deux mon capitaine ! Il y avait vraiment ce besoin de revenir à du rock bien binaire en français tout en apportant une vraie nouveauté et un côté plus radical.



Comment avez-vous composé, sur certains titres, le chant et la guitare semblent se répondre...

Tous les titres ont été composés ensemble dans le local, on a vraiment construit cet album à 3 en jammant, en s'enregistrant à la volée... On voulait absolument garder une certaine fraîcheur, de la spontanéité et de l'urgence sans s'attarder sur des arrangements superflus. Cela diffère en cela du travail chez Paraffine où tout était très (re)travaillé. La musique est d'abord écrite, le flow se met en place et les paroles viennent après.



La touche électronique arrive en dernier ou ça peut aussi être un point de départ ?

Souvent, c'est le point de départ. On commence avec quelques lignes de synthé, ce qui nous donne les premières idées. Ensuite, nous nous laissons porter par notre imagination sous forme de jams.



Les textes sont plutôt sombres, il n'y a donc rien de bon en l'humain qui mérite d'être chanté ?

Non, on mérite tous de crever !!! Y'a quand même beaucoup d'artistes qui chantent des choses positives, non ? C'est vendeur la Feel good music !



Les mots sont parfois très explicites, vous avez pensé à une forme d'auto-censure ?

On a pris le parti de me glisser dans les personnes et les travers de notre espèce complexe et de dire "je" dans pratiquement tous les morceaux. Ça permet d'exprimer le fond de sa pensée sans tomber dans la dénonciation la plus primaire, tout en s'incluant dans le système... Grâce à ce procédé, pas besoin de s'auto-censurer. On tenait à utiliser un vocabulaire de tous les jours et à ne pas "imager" le propos.



Comment sont choisis les thèmes des chansons ?

On en discute simplement en répétition.



L'actualité est une source inépuisable ou on risque de tourner en rond dès le deuxième album ?

On pense que c'est inépuisable. Néanmoins, on conçoit tout à fait la "limite" du procédé, les re-dites ou les enfonçages de portes ouvertes... Mais on ne veut pas "poétiser" ou "styliser" le propos pour le rendre plus accessible, plus "artistique" ou plus dans l'air du temps. Et le deuxième album sera peut-être tout autre chose...



Le rock français engagé, c'est un truc de vieux ? J'ai l'impression que ce genre était bien plus présent il y a 20 ans...

Mais on est vieux !!! Le genre était effectivement bien plus présent il y a 20 ans... Il restait peut être plus d'idéaux, en tout cas plus de naïveté. On vit aujourd'hui dans une ambiance extrêmement cynique où dire ce que l'on pense est plus risqué en terme marketing.



Le groupe s'est fait un nom avec des vidéos, c'est un média indispensable aujourd'hui ?

Le groupe s'est fait un nom ?? (rires) Le mode de consommation de la musique a beaucoup changé. La notion d'album est désuète pour la jeune génération. On consomme du single et on zappe énormément. Un clip permet peut être de toucher ce public. Et puis, c'est fun à réaliser même si ça reste toujours du système D !



L'investissement est-il rentable ?

(Rires) Bien sûr que non !



4 ont été réalisées avant la sortie de l'album, d'autres sont prévues ?

Le clip de "Grand soir" sera le prochain à sortir.



Faire des concerts ailleurs que dans sa région n'a jamais été facile, c'est encore plus compliqué aujourd'hui ?

Oui, les gens s'en branlent de toi si on ne parle pas de toi au niveau national ! C'est vrai que c'est plus compliqué qu'avant. Mais on ne va faire les vieux cons en disant "c'était mieux avant", hein !

Merci à Nicolas, au Projet KO et merci à Chis chez Dooweet.

Oli