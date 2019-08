En mars 2017, mes oreilles étaient toutes excitées d'entendre parler d'un nouveau combo intitulé Projet KO. Pas seulement parce que ce nom fait écho (pour moi en tout cas) à Fight Club mais aussi parce qu'il était construit par Nico (chant, sample) dont j'apprécie particulièrement le style et la finesse depuis Paraffine et ensuite avec Trompe Le Monde. Il est accompagné de deux comparses, Thom prend la guitare et Geccs s'empare de la batterie (qu'il tient aussi chez Monsieur Machango) et fait une entrée fracassante dans le Paysage Musical Français avec le clip de "La France de demain", une lyric video épileptique qui dénonce le racisme ordinaire et la menace d'une France post-présidentielle où le deuxième tour aurait pu amener une nouvelle forme de peste. En juin, nouveau clip, celui de "L'armée des nombres", petit hommage aux traders et aux grands financiers, le rythme ne faiblit pas et à l'automne on découvre "Prédateur du néant" et les meilleurs côtés de l'humanité (sic) puis en hiver "L'oeil du cyclone" qui rime plus avec phone qu'avec smart. En 2018, les Grenoblois lâchent les caméras et vont bosser au studio Electric Society avant de confier les bandes à Francis Caste (Aqme, Bukowski, Cowards, ## Dacast ... t'as compris ou on fait tout l'alphabet ?) pour fixer 10 morceaux qui sont autant de brûlots, le temps de fignoler l'enrobage et le 22 février, on est servi.

Oli