Je découvre François Clos à travers la direction de son projet Précipité. Ce couteau-suisse dans le domaine musical (musicien, compositeur, ingé-son, arrangeur, producteur) mais également réalisateur et producteur de film, s'est lancé dans un ambitieux premier album nommé Naufrages, avec une ribambelle de musiciens issus de formations aussi diverses que Shoefiti, Melusine, Esmerine ou encore Les Marquises. Ce collaborateur de La Blogothèque, de la série Parlement et de France Culture s'est permis ici une grande liberté artistique, comme le krautrock, genre dans lequel il s'identifie. L'amalgame des ambiances rend son Naufrages évidemment dense, à commencer par l'introductif "Transmission" qui, en dépassant les 15 minutes, nous invite dans un circuit aux lignes dignes des plus belles montagnes russes dans lesquelles on côtoie à la fois le post-rock, le math-rock, l'indie-rock et le jazz-rock, et ce, tout en poésie.



Le tour est magnifique, mais ce n'est que le début. Des tourbillons spacieux et nuancés, on va en connaître tout au long de ce disque, toujours avec un goût prononcé pour l'esthétique sonore car François n'hésite pas à utiliser des instruments divers pour varier les ambiances de ses neuf compositions (guitares, marimbas, violons, clarinette, glockenspiel, différents cuivres, programmations électroniques...). Ces dernières sont réalisées de manière à s'immerger de façon progressive dans chacun des dédales proposés. Hormis peut-être la virulente "Stop", d'obédience punk, qui honore à peine la minute. Le travail fourni par Précipité me rappelle à la fois par moments les errances de Les Marquises voire même de Oiseaux-Tempêtes avec les turbulences rock d'Ulan Bator et les méandres du dernier Monolithe Noir. Autrement dit : du tout bon !

Ted