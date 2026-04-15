Poste 942 est habitué aux changements de line-up, mais le groupe en a connu un plus important que les autres avec l'arrivée de Virginie qui apporte une voix féminine et des textes en français, de quoi largement modifier le style du combo qui sonne un peu moins "desert rock crasseux" et plus "hard rock délicat". Les Sudistes envoient toujours de gros riffs, quelques solos et des rythmiques bien groovy, mais dans l'ensemble, le son est plus "propre", la voix claire adoucit l'ensemble et comme on fait le même constat sur la piste instrumentale ("The freaks come out at night"), il ne s'agit pas uniquement de cet aspect plus harmonieux, c'est une véritable évolution. Un peu passe-partout sur quelques titres, le groupe se fait remarquer quand il s'essaye à d'autres ambiances comme "Le diable au corps" notamment avec ses sonorités très ricaines (banjo, harmonica, lap steel), ou "Le lac" avec son relief et son double chant, ou encore "Fada fighters" avec ses ruptures. Le combo vient de participer à un tribute à Kyuss en reprenant "Demon cleaner" avec le retour du gras, dans quelle direction poursuivra-t-il ses aventures ? L'avenir nous le dira car Poste 942 est de nouveau à la recherche de quelqu'un pour prendre le micro, mais aussi les baguettes...

Oli

Publié dans le Mag #68