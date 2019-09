Poste 942 a de la suite dans les idées ou alors ce sont d'éternels insatisfaits... En tout cas, depuis 2016, ils nous peaufinent des titres, les servent et les resservent... Ce Long replay est en effet une version "améliorée" de leur Long play sorti il y a 2 ans (avec un line-up différent), on retrouve donc des morceaux qu'on connaît déjà (deux étaient même présents sur Extended play ² dès 2016) et un poil de nouveauté (quand même, "Kill the princess" montre vers quoi devrait tendre le combo à savoir encore plus de guitares). Les plus fans pourront voir l'évolution du titre "49.3" (agrémenté d'un solo), les autres apprécieront les progrès en termes de son et les Béotiens découvriront un groupe de rock véner un peu à l'ancienne. Le genre de gars qui travaillent leur voix au whisky, qui nettoient leurs cordes avec de la bière et tapissent les peaux de batterie avec un peu de cendres pour étouffer un poil les frappes. Avec des influences purement seventies, un penchant pour le swing et aucun complexe à tenter des trucs qui sortent de l'ordinaire (la cornemuse qui déboule sur "Whiskey", le détournement de "Ghostbusters" en morceau caché...), les Varois ne font pas comme tout le monde et refusent de se laisser enfermer dans un tiroir. Allez, maintenant, on se met au boulot et on compose du son neuf !

Oli