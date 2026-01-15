Un an et demi après notre agréable découverte du rock sauvage d'Électrons libres du Québec, Population II revient frapper à nos tympans avec un troisième album studio sorti en mars dernier sur le label québécois Bonsound (Annie-Claude Deschênes, Jonathan Personne, Elisapie). Son nom, Maintenant jamais, intrigue autant qu'il fascine. Injonction paradoxale, il semble condenser l'essence même de sa musique : imprévisible, multiple et toujours audacieuse. Il s'avère après écoute de la bande sonore qu'il s'agit en réalité du nom de deux cheums (deux potes, quoi...). En tout cas, avec ce nouvel LP, le trio montréalais confirme qu'il a une pelletée d'incroyables idées à revendre et qu'il sait les traduire en quatorze morceaux inventifs et parfaitement incarnés. Les chouchous de John Dwyer des Oh Sees affinent encore leur formule de rock psychédélique groovy et jazzy traversée d'élans heavy prog qui ne déplairaient pas aux membres de Deep Purple, Pentagram ou Black Sabbath (RIP Ozzy). Mais plutôt de que s'épancher dans de longues errances, Population II préfère choisir l'efficacité avec des formats relativement courts et directs qui confèrent à sa musique une tension supplémentaire et une redoutable accroche.



Dans Maintenant jamais, on croise quelques pièces cosmiques rappelant les arômes hallucinés des seventies ("Poudreuse blues", "13 1 3 1"), des charges frontales dignes d'un At The Drive-In sous acide ("La trippance"), mais aussi de délicieuses ballades pop psyché ("Prévisions", "Haut-fond") cohabitant avec des pépites dansantes ("Le thé est prêt", "La cache", "Mariano (Jamais je ne t'oublierai)"). Chaque piste devient alors une facette nouvelle d'un même diamant incandescent. Le travail minutieux et plein de précision de Dominic Vanchesteing (Marie Davidson, Chocolat, Peter Peter) magnifie l'album et parvient à faire jaillir à l'oreille le moindre petit détail de la richesse musicale du trio qui se singularise d'autant plus avec son chant en québécois assez unique dans le genre. Avec cette nouvelle démonstration de force, Population II n'est plus seulement une belle promesse de la scène rock psyché francophone, c'en est devenu un sujet incontournable. En attendant d'être une référence à l'avenir ?

Ted

Publié dans le Mag #67