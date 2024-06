Très belle surprise que ce troisième album de Popincourt intitulé We were bound to meet. L'artwork, sobrement orangé (et parfaitement arrangé), laissait présager douceur et volupté. C'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai lancé la lecture de ce disque un dimanche après-midi ensoleillé. Les éléments étaient réunis pour passer un excellent moment, mais peu importe la couleur du ciel ou l'humeur du moment, la trentaine de minutes que dure cet album m'a été des plus agréables. Les sensibilités jazz et blues de Popincourt se ressentent tout au long des 10 titres chantés en anglais et l'apport de chœurs féminins, de cordes en tout genre et de claviers divers et variés sont un plus à des guitares et une voix attachante qui pourraient se suffire à elles-mêmes. Car c'est bien là que l'artiste est malin : la superposition d'instruments ne dénature pas la qualité d'écriture d'un Popincourt multi instrumentiste qui, au détour de très jolis moments pop ("The road to recovery", "We were bound to meet", "Love on the barricades") se révèle attachant. Comme sa musique. Et malgré un accent anglais un peu trop francisé, We were bound to meet est une chouette expérience. Et une belle (orange) mécanique.