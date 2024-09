Ends and begins No more cryin' My friends Orange juice Please come back in the game What you loved Do colors last All that time Memories Nothing has changed

Pop Crimes (du nom du deuxième album solo de l'australien Rowland S. Howard, membre avec Nick Cave de The Birthday Party), c'est la réunion de Romain (ex-En Attendant Ana), Morgane (ex-Blondi's Salvation et Amazone), Nicolas de Young Like Old Men, et de Quentin. Formé en 2019 et mis en lumière par Howlin' Banana Records dès leur 1er EP, ce groupe d'indie-pop parisien - dont les membres ont très probablement été biberonnés aux albums de Guided By Voices, Pavement, My Bloody Valentine, The Libertines ou encore The Field Mice - a mis deux ans pour accoucher de son premier album, Gathered together. Une période qui a permis au quatuor de peaufiner ses 10 excellents titres dans lesquelles leur pop papillonne avec le shoegaze, la noise et le rock-garage. Assez varié pour ne pas s'ennuyer, assez racé pour ne pas se laisser perdre, ni trop court, ni trop long, le raffinement des morceaux de cet album nous absorbe par de sublimes mélodies et une nervosité contrôlée des guitares. Un équilibre parfaitement maîtrisé par une formation qui n'a pas volé ses premières parties pour The Murder Capital, Mourn, Night Beats, Dignan Porch ou bien The Homesick.