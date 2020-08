C'est un vrai bonheur que de retrouver le Poncharello nouveau dans ses oreilles, surtout que contrairement au Beaujolais, il est loin de revenir avec une nouvelle production chaque année... La cuvée 2020 a un arrière-goût de banane et on sent bien la présence de la pêche ! Et si chacun s'accorde à dire tout et n'importe quoi sur le beaujolpif (plutôt dégueu cette année, non ?), le Poncharello n'est pas un produit commercial et s'affine en cave pas mal de temps avant de se montrer et de lâcher des tubes aussi excitants que "Question mark", "Give it back" ou "Master" (un petit bijou !). Hautement chargé en ions positifs, Four wheel overdrive démarre tambour battant et ne relâche sa prise qu'avec un bonus au piano ("88 key overdrive" signé Marc Bour), et durant 6 titres, le combo livre son rock high energy qui puise parfois dans le punk mais cherche toujours à mettre en avant la mélodie qui fait mouche, la rythmique qui fait swinguer ("Pop" et son faux-air de 7 Weeks) et la disto qui fait hérisser les poils. Dans tous les registres qui pouvaient montrer une petite faiblesse, les Lillois ont fait un gros travail et sont désormais irréprochables. La qualité de leurs compos est sublimée par la production d'Olivier T'Servrancx (The Lumberjack Feedback, Zoe, Glowsun...) et on a hâte d'être débarrassé de cette saloperie de virus pour aller tâter de tout ça sur scène pour retrouver la banane et la pêche en chantant avec eux leurs refrains (et celui de "Master" que, tu l'auras compris, j'adore).

Oli