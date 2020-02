Facing the wall Love is not enough Rituals Moments Aura

Avec toutes les galettes estampillées électro-pop qu'on reçoit - quelques beats sur lesquels on pose un chant nauséeux (ou un rap mou) et quelques notes de claviers - on en vient à penser que c'est la norme : électro pop = musique fade et minimaliste. Mais il ne faut jamais généraliser avec les étiquettes, car à l'écoute de Rituals du trio Poitevin Polar Moon, on révise totalement ce jugement arbitraire. Pourquoi ? Parce que la voix de Julie Trouvé, douce et chargée émotionnellement nous agrippe en quelques secondes pour 20 minutes de déambulations délicates. Parce que le compositeur et guitariste Guillaume Bernard a déjà démontré son talent et sa capacité de toucher à tous les styles dans ses autres formations (Klone mais aussi Cloud Cuckoo Land). Parce que l'autre compositeur et guitariste Julien Lepreux sait personnaliser chaque titre d'une coloration différente avec des fioritures légères et justes. Il en ressort 5 titres qui ont chacun leur propre atmosphère, mélancolique à enjoué, glacée à dansante. En conclusion, Les membres de Polar Moon ne font pas que de l'électro pop, ils font surtout de la belle musique.

Eric