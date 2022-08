Je te propose par ces quelques mots de faire connaissance avec l'univers de Pleine Lvne, alias Nicolas Gasparotto, artiste lyonnais ayant fait partie de Fallaster (post hardcore) et Medusa in my knickers (black wave). Quelques mots seulement car c'est par une écoute attentive de Heavy heart, son premier album, que Pleine Lvne prend tout son sens.



Heavy heart est un disque touchant et troublant. Tant par sa noirceur que par son authenticité. Que la guitare, instrument principal de ce disque, soit acoustique ("Put your black clothes on", "Blessed by the night") ou électrique ("Foudre", "A smile and a threat", "Purple Water"), Pleine Lvne embarque l'auditeur dans son intimité sonore, et c'est un double sentiment d'une imparfaite plénitude et d'une abstraite liberté qui prédomine à l'écoute de Heavy heart. Le son voilé, voire étouffé, de l'ensemble accentue l'étrange sensation de voyage dans la galaxie du musicien sur fond de black folk songs. Et même si je ne suis pas assidu à ce genre d'exercice, j'avoue avoir été troublé par ce disque.

gui de champi