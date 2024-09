Le jour où j'aurai besoin de me réconcilier avec le pop punk rock (si tant est que ce soit nécessaire un jour), c'est bien avec un disque de la trempe de Dive In de The Playmatics que cela se produira. Et si j'ai envie de passer un bon (et même un très bon) moment après une journée maussade ou une soirée électorale pourrie, l'écoute du premier album du quatuor rennais fera parfaitement l'affaire. Thomas, Fred, Lisa et Seb proposent une première production aux petits oignons, même si un son un peu plus explosif n'aurait pas été de refus. Le groupe cite comme influences les rois du punk rock mélodique (Bad Religion, Burning Heads) et les chouchous actuels du revival punk (Bad Nerves, Rotten Mind). Pour ma part, j'évite de me prendre la tête à chercher une quelconque comparaison (même si "Wasted youth" me fait penser à Not Scientists et que l'esprit des Ramones plane sur "Nasty nasty") et je profite allègrement des douze titres de Dive In qui sentent bon le soleil ("Sing out loud") et les mélodies pleines de caractère ("23 summer hit", "Radio one"). Assurément la bonne pioche de ce début d'année, en espérant que le groupe traverse la France pour venir présenter ses titres aboutis au public du Grand Est... et partout ailleurs, tiens !