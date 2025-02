Entre des sessions plus énervées avec ses groupes Monde De Merde (MDM) ou Brokken Roses, Pit Samprass ressort sa guitare en bois, remet le couvert et se livre à nu pour la deuxième fois. Enfin presque. Après Naked (2022) et ses douze reprises, le voici Covered avec douze nouvelles reprises. J'espère que même si vous jouiez à Pyramide ou au morpion au fond de la classe en cours d'anglais, je n'ai pas besoin de vous expliquer les différents jeux de mot ayant conduit aux titres et pochettes d'albums... Comment diable va s'appeler le prochain ? En attendant 2026, s'il reste sur cette régularité, dégustons donc ce qu'il nous propose dans les faces sugar et spicy du LP.

On y trouve quelques classiques qui se prêtent fort bien à l'exercice comme "Lost in the supermarket" du Clash, "Folsom prison blues" du (Johnny) Cash, "These boots are made for walking" (épaulé par Lucette MDM) de Nancy Sinatra, ou l'excellent "Hanging on the telephone" des Nerves. Un peu moins connu peut-être, mais tout aussi efficace est sa version de "Surrender" des Canadiens Cheap Trick (tube découvert avec sa reprise ska/punk par Less Than Jake début 2000). Mention spéciale à "Sugar man" de Sixto Rodriguez et plus surprenants et audacieux, sont les choix de reprendre le feu-adolescent Steve Soto ("Hey Lucie"), Fugazi ("Merchandise"), pour ne pas dire un peu casse-gueule avec "Against the grain" d'Unsane.