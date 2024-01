Si je n'avais pas reçu cet album qui vient de sortir et si mon prénom commençait par Gui, j'aurais pu placer Pil & Bue dans une aventure d'HuGuiGui les bons tuyaux. Parce que pour observer attentivement cette rubrique depuis maintenant près de deux ans, je pense avoir bien compris les critères d'entrée. Et il me semble que Pil & Bue les coche tous. Si je me trompe, je compte sur mes confrères pour me corriger.



Déjà, qui connaît Pil & Bue ? Ce Special agents a beau être leur quatrième album, je n'avais jamais lu leur nom avant le de le déchiffrer sur la tranche du CD, un premier opus autoproduit en 2014, le deuxième sur un micro label de chez eux (la Norvège), le troisième chez Indie Recordings comme le petit nouveau sauf que celui-ci bénéficie d'une promo en France ! Un groupe méconnu mais trouvable, voilà un critère de sélection de nos deux Gui. Peut-être pas aussi essentiel que le fait que la musique doit accrocher l'auditeur en quelques riffs mais j'ai tenu à le mettre en premier. Ensuite, faut que ça parle direct. Et avec Pil & Bue, pas la peine d'attendre plus de 20 secondes, dès l'intro de "Change your mind" tu sais que tu vas kiffer. Petter Carlsen ne t'a pas encore ensorcelé avec sa voix d'ange démoniaque que t'es déjà sous le charme de la folie du duo qui envoie des rythmes de taré et des saccades guitaristiques sans trop savoir à quel style elles appartiennent ! Et quand Petter attaque sa ligne de chant, tu es forcément convaincu. Même si tu n'apprécies que modérément le heavy et les voix aiguës (c'est mon cas), tu plonges la tête la première dans leurs sonorités. Être convaincu par un long discours riche en circonvolutions, c'est une chose, l'être en quelques secondes de musique avec une disto soignée et une batterie qui pète, c'en est une autre, pour être un "bon tuyau", il faut coupler les deux, j'espère que mes modestes lignes cochent la case comme celles de Pil & Bue. Je pense qu'il faut aussi que le groupe ne s'enferme pas dans un registre trop répétitif, en variant les tempos, les destructurant (gros taffe du batteur Gøran Johansen), en ralentissant outrageusement certains rythmes (celui de "Next morning where was yet a new world") ou en plaçant des samples pour un titre final très post rock ("Never stop (part I)"), le duo montre qu'il a plus d'un tour dans son sac et de quoi ravir mon correspondant fantôme qui trouvera forcément son bonheur et me répondra qu'il est, comme moi, devenu totalement fan de ce Special agents.



Est-ce qu'un album en "promo" peut participer à HuGuiGui les bons tuyaux, pas sûr du tout (et c'est mieux ainsi) donc une chronique "classique" suffira, à moins que dans un best of estival du fanzine, dans quelques années, l'un des Gui sorte ce groupe de son chapeau, après tout, ce n'est pas lui qui était destinataire du disque... Et peu importe le biais par lequel on y arrive, l'important c'est d'y arriver.

Oli

Publié dans le Mag #57