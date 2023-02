Rencontrée lors du festival Les femmes s'en mêlent il y a quelques années (dans "le monde d'avant", diraient certains), La Pietà n'était alors que rage et éructations, une coupe au carré, masquée - avec ces masques de chats que l'on trouve au rayon travaux manuels - et qu'elle gribouillait d'insultes ou de cœurs déchirés, le majeur levé. Elle avait enflammé le festival à grand coup de majeurs envers les photographes. Derrière le personnage, il était évident qu'il y avait une fêlure, une brisure profonde qui lui servait de shoot d'adrénaline pour tenir. Les paroles de son titre "La moyenne" ne cachaient pas cela : « On dit de moi que je suis abimée. Usée. Fracassée. On dit de moi que je suis une femme blessée. » Et de conclure : « Je suis juste moyenne ... à peine. »



Les différents financements participatifs pour la sortie de ses différents formats (EP ou LP) montraient qu'elle était plus que la moyenne et que les gens s'intéressaient à elle. Entre Diam's et Courtney Love, on tenait quelque chose, de brut certes, mais il y avait quelque chose de particulier, de vrai. Même si ses différents excès pouvaient laisser croire qu'à tout moment elle pouvait se perdre et nous avec. La voici en 2022 qui tombe le masque et "La moyenne" devient L'innamorata, amoureuse. C'est peut-être cela qu'il fallait pour penser et panser les plaies de Virginie, pour l'apaiser. L'âge aussi, cela serait peu élégant si ce n'était pas elle qui le revendiquait, la quarantaine. Alors que le premier album était dans une veine slam post-punk mâtinée d'électro, le second est plus apaisé. Cet album garde les bases des premières compositions mais possède la patine de la variété, fini le chien fou voici la même chanteuse mais OKLM, pour utiliser une expression contemporaine. Comme un bijou porté qui aurait perdu certaines de ces aspérités par un culottage. Et du culot La Piéta n'en manque pas.



Plus besoin de crier de montrer les crocs et les poings, sa voix lui suffit pour faire sa place et cela convainc encore plus. L'album s'ouvre sur "Indécise" qui lui vaut une "intervi ou" dans ce numéro, exercice qu'elle réalisera de manière lapidaire comme un QCM à finir au plus vite pour rendre sa copie et ne pas trop se dévoiler. On retrouve donc sur "Indécise" tous les ingrédients de La Piéta. Alors que La Piéta se cachait, c'est Virginie désormais qui se dévoile. Et le travail s'est fait comme une thèse, travailler autour de l'amour, lire des livres, réaliser des interviews, regarder des vidéos pour parler des 50 nuances d'amour... La Piéta a passé un cap, celui d'être enfin heureuse et cela lui va plutôt bien.

JC