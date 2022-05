L'infatigable Nasty Samy sort de sa tannière avec un tout nouveau projet punk rock (cool !) mais qui est très vraisemblablement - j'en suis même quasi certain - un one shot (pas cool !). Est-il besoin de présenter cet enfant du Doubs, à l'origine ou mercenaire à la quatre / six cordes dans plus d'une dizaine de groupes depuis la fin des années 90 (Second Rate, Hawaii Samurai, Black Zombie Procession , Dumbell... je ne vais pas tous les citer), auteur de fanzines, megazines et encore plus (selon sa formule "too much is always better") de livres bien épais, pour ne pas dire biblesques, sur l'origine de la scène thrash/metal en France Enjoy the violence ou l'histoire orale du groupe Burning Heads Hey you! ? Bon, je viens d'en esquisser un rapide portrait en quelques lignes mais n'hésitez pas à gratter davantage. Il y a de la matière, consistante, retroussez-vous les manches et j'espère que vous avez les doigts bien solides.



Permanent Rust donc, nom tiré d'une chanson de No Use For A Name dans l'album The daily grind (1993), ça pose déjà un peu le décor. Ce n'est pas the year that punk broke (ça c'est 1991) mais on est quand même dans l'âge d'or de cette sous culture skate, pas encore aux J.O. (une hérésie pour les puristes) mais intimement liée à la musique, au punk rock et qui va même lui donner un sous genre, le skate-punk ou melodious skatecore comme on pouvait voir sur les stickers jaunes collés aux CDs à l'époque. C'est cette carte là que veut jouer Permanent Rust avec les cinq titres de cet EP Maximum downhill, enregistrés en 2010 pour ce qui est des instruments, Sam s'occupant des guitares et basse, Jérôme de la batterie et du chant, qu'il a finalisé l'année dernière. Est ce que sans le confinement ce projet serait resté dans les tiroirs ou plutôt les disques durs ? C'est fort probable et fort dommage mais le CD est là, ne boudons pas notre plaisir et glissons le dans le lecteur.



"Killing time" démarre pied au plancher, ça galope en mode tupa tupa (pas sûr de l'orthographe exacte) et plaira aux derniers fans du genre, dont les disques de Ten Foot Pole, Face To Face et autres représentants des labels Epitaph et Fat Wreck Chords ne traînent pas dans un carton à la cave et/ou sous une couche de poussière. Remarque, nombre d'entre eux ont du succomber aux sirènes des plateformes de streaming mais il doit bien rester quelques irréductibles dans le groupe facebook... Ceux qui écoutent du punk rock mélodique, parmi les 3200 membres. Ceux là valideront j'espère "Call of the wild" et "On my own" du même acabit. Même si le style n'a pas toujours été pratiqué par les meilleurs musiciens et qu'au départ il ne nécessitait que trois accords, chassez le naturel, il revient à grands coups de santiags. Nasty Samy ne pouvait pas ne pas mettre quelques petites touches et couches de heavy, très légères mais quand on tend bien l'oreille, on reconnaît sa science du riff très caractéristique. Associée au timbre de voix plutôt rapeux de Jérôme, cela peut évoquer et se rapprocher du punk rock metallique de Strung Out. Les deux morceaux suivants (dont "Back to the old ways" mon préféré, plus mid-tempo) s'enchaînent parfaitement, bien qu'ayant été composés eux en 1998. Ils étaient à l'origine sur une demo de The Gimp, groupe que Jérôme avait avec Jon et Taïko (à qui ce disque est dédié, RIP), avant que ces derniers ne forment Second Rate avec Nasty Samy. Hop, j'espère que vous avez suivi et réussi ce blackflip et êtes bien retombés sur votre board. "Skate-punk hardcore still lives" peut-on lire dans le disque, Permanent Rust, sans prétention mais avec passion aura contribué à souffler sur les braises.

Guillaume Circus