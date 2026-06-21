Comme le graff et la peinture ne lui suffisait plus, Tristan a étendu sa signature Percheye à la musique, un projet solo à qui il donne vie sur scène avec des amis qui transforment ça en un vrai groupe qui t'invite aujourd'hui à prendre place sur leur Sofa. Pas tout jeune, mais certainement doux et moelleux, on doit s'enfoncer aussi facilement dans ce canapé que dans leur délicate indie pop. Une voix claire et amicale, une guitare douce et enjouée, un clavier aux sons rétro et enfantins, une rythmique pour cadrer le tout, la recette est simple, mais encore faut-il amalgamer les différents éléments et ravir l'auditeur. C'est chose faite en quelques secondes, quelque soit le titre qui aura attiré ton attention sur cet EP, chacun a sa propre magie pour t'ensorceler. Un tempo lent, une disto larmoyante, un ton direct, des arrangements soignés, une sonorité chaleureuse, une ligne de basse qui groove, un élan mélancolique, une dynamique qui donne le sourire, tu vas forcément trouver un truc qui te plaît dans l'immédiat et des tas d'autres qui te plairont ensuite, quand tu chercheras à creuser un peu loin pour savoir d'où vient ce bonheur. Fun fact, entre ce matin et le début de la rédaction de cet article et cet après-midi où je le termine, j'ai reçu mon nouveau sofa. Un signe de qualité ?

Oli

Publié dans le Mag #69