Animal behaviour Memories Friendshit How long will it last ? Don't call me back Stupid addiction Please stay You ain't got me Hangover gang bang What's wrong with me ? Darkside of humanity

Je ne sais pas qui est cette Penny, mais si elle estimait que le punk rock était toujours bien vivant, elle avait effectivement raison. S'il fallait une preuve, voici le premier LP des Penny Was Right, Dumb & wild qui fait suite à 2 Eps sortis en 2013 et 2016. Ce groupe parisien, chantant en anglais et produit par le label italien Too Loud Records (vive l'Europe !), est emmené par Dalia au chant, Julien et Cara aux guitares, Clément à la Basse et Dimitri à la batterie. Un quintette qui délivre 11 tracks, énergiques, clean, imparables dans un style qui a déjà fait ses preuves (cf. Green Day et consorts). Un parfait album de punk rock, qui respecte les codes du genre, il contient même sa chanson ska "Hangover gang bang". Comme disait Lao Tseu : "Pas besoin de révolutionner la musique pour en faire de la bonne", et Penny Was Right l'a bien compris, c'est classique et c'est vachement bien foutu. Sinon, on me dit dans l'oreillette que le groupe étant fan de skate, et Penny étant l'autre nom du mini skate plastique, on a peut-être une piste sur l'origine du nom. Ceci étant, cela n'interfère en rien dans la qualité de cette galette, 100 % vitamine.

Eric