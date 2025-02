Brave Walk my dog The double Escape Death has a hope Last go at the fairground Cap au pire

Autant la pochette de ce premier album des caennais de Penny Drop semble être une disgression sobre et sage sur la régularité des lignes de fuite d'un parking plongé dans un monochrome de gris, autant l'univers musical proposé par Claude Leprêtre au chant, Guillaume Hardy à la guitare et Alex Uren à la batterie est foisonnant, déconstruit, insaisissable. La guitare de Guillaume est un peu math rock dans ses arrangements circulaires, mais elle peut tourner noise quand quelques riffs sont lâchés ou être plus en retrait. La batterie d'Alex est tout aussi virevoltante et débordante pour accompagner le chant saccadé de Claude, qui délivre ses émotions en lâchant ses textes comme des paquets d'émotions : scandés comme des slogans révoltés, chuchotés comme des secrets, hurlés comme des affects douloureux. Pour une première approche précautionneuse du LP, tu peux commencer par le noisy "Death has a hope", mais si tu préfères un son plus original, oriente-toi vers les étirés "Escape" ou "Last go". Et si tu veux agrémenter le bon son à l'image, tu peux mater le clip au poil au sens propre comme figuré de "Walk my dog". Pour leur premier album, Penny Drop pose ses bases et propose une galette originale et personnelle. Que demander de plus ?