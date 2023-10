Vendredi 20 novembre 2020, 21h.



Comme tous les vendredis soirs de cette 2e phase de confinement, je me connecte à la visio de la Pearl Jamily France :

- Bonsoir, je m'appelle Aline et je suis fan de Pearl Jam.

- Bonsoir Aline ! répondent en cœur les Jamiliens présents ce soir-là.

C'est vrai que ça ressemble à une réunion pour personnes accros... mais heureusement cette dépendance est joyeuse et sans effets secondaires dangereux !



Oui, je suis fan de Pearl Jam (PJ), mais je fais partie des "fans en carton" comme on s'appelle parfois, entre fans beaucoup moins collectionneurs que certains. En effet, parmi les fans de PJ, il y a ceux qui possèdent des centaines de bootlegs et tous les vinyles, ou encore des dizaines de T-shirts, autocollants ou autres produits du merch. Il y a ceux qui ont vu PJ en concert des dizaines voire des centaines de fois. Il y a aussi ceux qui ont gravé à jamais leur amour pour PJ sur leur peau. Et puis, il y a ceux qui débarquent comme moi, qui n'ont rien de tout ça, mais qui sont animés de la même passion !



Comme de nombreux fans de Pearl Jam, j'ai découvert ce groupe en 1991 lors de la sortie de leur 1er album Ten. J'ai tout de suite accroché, touchée au cœur par la voix baryton et les lyrics énervées et touchantes d'Eddie Vedder, par les riffs accrocheurs de Mike McCready, par l'incroyable rythmique de Stone Gossard et par le très beau groove du duo Jeff Ament-Dave Krusen. Jusqu'en 1996, je les suis et me délecte de chacun des 4 albums sortis. Je n'ai malheureusement pas la chance de les voir lors de leurs passages en France en 1992 et 1996. Et puis, pour une raison que je ne m'explique toujours pas, j'arrête complètement de les écouter. En fait, j'arrête complètement d'écouter du rock alors que je n'écoutais que ça depuis des années...



Plus de 20 ans après, en 2018, je tombe sur Vitalogy en faisant un peu de rangement dans mes CDs. C'est mon album préféré de PJ. Quelques souvenirs remontent à la surface et je réécoute l'album. Et là, bam ! Je me prends une énorme claque. Pendant des mois, je n'écoute que ça : dans ma voiture, au boulot, à la maison... une vraie obsession. Celle-ci me pousse même à reprendre la musique, je me mets à la batterie. Et puis, je n'ai qu'une envie, les voir en live ! En faisant des recherches, je tombe sur une pétition pour demander au groupe de revenir faire des concerts en France. En effet, leur dernier passage dans l'Hexagone date de 2012. Cette pétition a été lancée par quelques irréductibles fans qui n'ont pas baissé les bras. Je signe... on sait jamais !



En 2019, grande nouvelle :Pearl Jam va sortir un nouvel album et sa tournée européenne passera par Paris lors du festival du Lollapalooza ! Je prends illico ma place pour Paris, je participe au tirage au sort réservé aux fans pour avoir accès aux places dans les fosses 10Club : j'obtiens 2 places pour Amsterdam ! J'en prends aussi une pour le lendemain car ces 2 concerts aux Pays-Bas clôtureront la tournée européenne et sont réputés pour être inoubliables. Je n'arrive pas à croire que je verrai 3 fois Pearl Jam en 2020 ! Mes amis ne comprennent pas, « Mais pourquoi les voir 3 fois ? Tu sais que tu vas voir 3 fois le même concert, hein ?! ». Eh ben non justement ! Car l'une des particularités qui font de PJ un groupe unique, c'est que depuis plus de 30 ans que le groupe tourne, ils n'ont jamais fait deux fois le même concert. La setlist change tous les soirs, en fonction de l'humeur d'Eddie et des musiciens... Chaque show est différent, chaque soir est une nouvelle expérience ! Et ça, ça rend complètement addict car tu ne sais jamais quels titres tu vas vivre en live le soir de ton concert !



Mais c'était trop beau pour être vrai... Une pandémie mondiale vient gâcher la fête. Nous voilà confinés. Je passe alors pas mal de temps à regarder des concerts de PJ sur YouTube et à écouter les bootlegs que m'envoie Dante, un fan mexicain que j'ai rencontré sur la page officielle des fans de PJ. On va passer le confinement à échanger, c'est un vrai passionné ! On devient amis malgré les milliers de kms qui nous séparent. Et puis, au hasard de mes recherches sur Internet, je découvre la page Facebook de la Pearl Jamily France (PJF). Elle a été créée dans la foulée de la pétition que j'avais signée quelques mois auparavant mais j'étais passée à côté. Je débarque donc sur cette page fin octobre 2020 et je ne pouvais pas imaginer comme cela allait changer ma vie...



Il faudrait un article entier pour parler de la Pearl Jamily France tellement ce groupe est incroyable ! Alors pour résumer, je peux dire que c'est comme une famille : on est bienveillants, on partage des vidéos rares ou coups de cœur en attendant le retour de Pearl Jam en France, on rigole pas mal aussi. La règle d'or est « Don't be an asshole ! » comme le dit si bien Eddie. Si tu ne respectes pas cette règle, tu es viré direct et le videur ne rigole pas avec ça ! Et puis, on se bouge pour que PJ n'oublie pas la France : on réussit même à reprendre un de leurs titres avec Dave Abbruzzeze, batteur mythique de 1991 à 1994, qui accepte de faire la partie batterie avec nous. Bref, grâce aux lives du jeudi et aux visios du vendredi, impossible de déprimer pendant le confinement !



Après 2 reports, vient enfin le moment tant attendu : la tournée européenne de Pearl Jam aura bien lieu en 2022 ! Et finalement, au gré des rencontres dans la Jamily, ce n'est plus 3 mais 5 concerts auxquels je participerai ! Je suis très fébrile quand arrive ma 1ère date à Zurich en juin : je n'arrive pas à croire que mon rêve va enfin devenir réalité ! Je me retrouve dans la fosse 10Club, au 2ème rang. La fosse 10Club, c'est quelque chose quand même... On discute entre fans, on partage des souvenirs de concerts (bon, moi je suis une fan en carton alors j'écoute et je bois les paroles des fans aguerris), on distribue les goodies PJF qu'on a fabriqués pour la tournée, on fait des paris sur l'opener du concert. Bref, on passe un super moment de partage et on rencontre des gens qu'on a parfois l'impression de connaître depuis toujours. Quand Eddie, Mike, Stone, Jeff, Matt et Boom arrivent sur scène, j'ai l'impression d'une apparition irréelle... et l'opener est celui dont je rêve depuis des mois : "Release" ! Je fonds en larmes. Les Jamiliens m'avaient prévenu : "C'est ton 1er concert de PJ ? Tu n'es pas prête ... ". En effet, je ne m'attendais pas à une telle générosité sur scène, et tout particulièrement d'Eddie et Mike, et à une telle ferveur dans la fosse. Tous les titres sont repris par les fans les uns après les autres... c'est la grand-messe quoi ! Je pleure, je ris, je hurle, je saute partout, baignée dans l'euphorie de cette fosse au diapason de mes émotions, c'est dingue ! À la fin du concert, avec les Jamiliens Damien et Martial qui sont avec moi, on lance sur la scène les badges PJF : Mike et Eddie les ramassent, c'est la cerise sur le gâteau !



Après Zurich, suivront Londres, Paris et Amsterdam. À chaque fois, des émotions très fortes, grâce à la générosité du groupe sur scène et aux partages et rencontres avec les fans venus d'un peu partout. Paris sera très spécial : la PJF organise la pré-party pour les fans venus au Lollapalooza. Il y aura notamment un incroyable concert de No Code No Name, le groupe Tribute de Pearl Jam dont les musiciens font partie de la PJF. Et le jour du concert, Eddie nous fera le magnifique cadeau de dédicacer "Alive" à notre ami Jamilien Thierry, qui ne peut être avec nous car il se bat depuis des mois contre un cancer. C'est un moment incroyablement émouvant pour nous tous, qui apportera une joie immense à notre pote resté à l'hôpital. En effet, Pearl Jam, malgré son succès, a toujours gardé un lien très fort avec ses fans, et profite de chaque concert pour dédicacer un des titres à la demande de ceux-ci. Ceci explique aussi notre ferveur en concert. Je clôture la tournée avec un week-end mémorable à Amsterdam. Au lieu des 2 concerts prévus, Eddie ayant perdu sa voix après Paris et annulé 3 dates, il n'y en aura qu'un, mais quel concert ! Comme Eddie nous l'explique au début du show : "Je ne pouvais pas quitter l'Europe sans un dernier concert. Chaque show est différent et je peux vous garantir que celui-là va l'être !". En effet, ce live mi-acoustique/mi-électrique sera l'un des meilleurs concerts de Pearl Jam !



Ce que je retiens de cette tournée, c'est qu'être fan de PJ, ce n'est pas seulement vibrer passionnément grâce à la musique et aux paroles des chansons. C'est aussi se sentir appartenir à une grande et belle famille de fans bienveillants, qui partagent des valeurs portées par le groupe depuis plus de 30 ans : unité, partage, amour, écologie, sensibilisation aux problèmes sociétaux... À chaque concert, quand on se rencontre, ça matche tout de suite, c'est fou. PJ a contribué à faire de nous des gens meilleurs et on leur rend bien !



Suite à la venue de Pearl Jam à Paris pour laquelle je me suis beaucoup investie, j'ai eu la joie de rejoindre les admins de la Pearl Jamily France. Je vis donc ma "fanitude" avec encore plus d'intensité, en participant à l'organisation d'événements pour nous retrouver et vivre ensemble notre passion. Ainsi, pour fêter les 5 ans de la Jamily, aura lieu cet été le 1er festival de "La Jamily Part en Live !", qui sera l'occasion de faire vivre la légende du grunge grâce à une soirée inoubliable avec les groupes tribute des 4 plus emblématiques groupes du grunge né à Seattle dans les années 90 : Alice In Chains, Nirvana, Soundgarden et Pearl Jam. Rendez-vous cet été à côté du lac du Bourget en Savoie pour un moment de musique exceptionnel !!!