"On va vous parler de Paulette" chante Paulette sur le titre "Paulette" de leur LP Paulette. Voilà, je pense que pour Régine ou Françoise, faudra repasser. Alors qui est Paulette ? Paulette est un power trio rock de la façade atlantique pour faire simple. Textes chantés en français (eh oui, c'est pas Cindy, c'est Paulette !), en double voix mixte, guitare aux riffs parfois bien stoner, batterie brutale, synthés pour les fioritures, les accompagnements ou la basse. Au final, c'est Élodie Daré (chant, synthé, synthé basse), Thomas Fernandes (chant, guitare) et Boris Larzul (batterie). Alors oui, mais personne ne s'appelle Paulette ? Alors si, Paulette est bien là, sur scène, imposante et élancée, mais aussi sur la pochette, c'est donc un mannequin, muse en cire aux teintes violacées et bleutées, sa rigidité et son altière posture s'opposant à sa musique, rock déluré, un brin décalé, un The Dead Weather frenchie, aux chants criards et agressifs. 10 titres éclectiques, qui commencent par un "Mur d'horizon" qui n'attend pas 3 secondes pour t'attraper par la peau des fesses pour te jeter dans les bras de Paulette. On y trouvera aussi un "Realise" où c'est cette fois la guitare bien fat qui te garnira les écoutilles. "Under the sweet light" pour le seul titre en anglais qui la jouera blues rock planant très épuré. Et qui peuvent finir par un "When" sur un piano léger sur lequel les deux voix d'Élodie et Thomas se posent avec leurs timbres si particuliers. Bref, je viens de te parler beaucoup de Paulette, plaise à toi de l'écouter chanter, hurler, gratter, taper, pianoter, car oui, Paulette sait tout faire, et elle le fait bien.

Eric