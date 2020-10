Quelques mots valent mieux qu'un long discours. Voici donc ce que déclare Lo, aka Patrón et frontman du groupe Loading Data : "Loading Data faisait une pause. J'avais des maquettes mais je ne savais pas ce que je voulais en faire. J'ai fini par les faire écouter à quelques amis. Ça leur a plu et ils sont venus jouer sur l'album" : voilà comment Joey Castillo (Danzig, Queens of the Stone Age, The Bronx), Nick Oliveri (Kyuss, QOTSA , Mondo Generator), Barrett Martin (Mad Season, Screaming Trees), et bien d'autres se retrouvent sur le premier album de ce nouveau projet solo nommé Patrón !



Sur le papier, et avec un casting de rêve comme celui-ci, on a vite fait de s'extasier. Mais qu'en est-il du rendu sonore ? Impeccable, mon capitaine ! Bien évidemment, au vu du pédigrée de Lo et de ses amis, on navigue en plein monde stoner/desert rock et tutti quanti. Mais qu'importe la dénomination à retenir, car la musique délivrée par Patrón est lourde, entraînante, sensuelle et même sexuelle. Tout au long de ses onze titres aux influences évidentes (pas besoin de te faire un dessin), Patrón, magnifiquement produit par Alain Johannes ( QOTSA , Them Crooked Vultures), revisite avec talent et passion le rock qu'il aime tant (et nous aussi, par la même occasion). Celui des années 90 partouzant à tout va avec le psychédélisme des 70's. Celui avec des voix avec des couilles. Celui qui nous a fait voyager, planer et sauter un peu partout, sans jamais chercher à comprendre comment on a pu devenir accro à ce shoot d'adrénaline. Les mélodies de ce premier album sont lancinantes et entêtantes (quelle voix !), les sonorités sont aussi complexes que recherchées, et l'exécution des compositions est (forcément) de qualité. Sans le plagier mais en cherchant au contraire à le développer, Lo a su s'approprier un style qui n'a pas fini de nous transcender et de nous surprendre. Si bien qu'il m'est difficile de mettre en valeur un titre plus qu'un autre dans cet album réussi, préférant largement te recommander l'écoute de ce disque dans son intégralité. Le disque risque de te surprendre, tellement ses qualités intrinsèques sont aussi nombreuses que renversantes. Good job.

gui de champi