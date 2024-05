Sparkles & mud des Lyonnais Parquet est une compilation de deux EPs, Mud (sorti en juin 2023) et Sparkles (annoncé pour le 5 avril 2024). La découverte de ce dernier, mais aussi de l'univers de ce sextet unique (ou quintette, on ne sait plus vraiment car le line-up évolue), se fait donc au moment même où sort ce premier album en octobre dernier via le label Carton Records (Sathönay, Balladur...). Pour résumer ce que proposent les Lyonnais, on pourrait affirmer qu'ils s'entêtent à déployer une transe rock très inspirée par la techno, à base de boucles hypnotisantes jusqu'au-boutistes. La longueur conséquente des morceaux présentés n'a finalement pas d'importance à partir du moment où on vit chaque plage avec envie et ferveur. Inspiré de musiques à la fois répétitives et évolutives (qui peuvent venir autant du maloya réunionnais que de styles beaucoup plus récents comme l'electro ou le free rock), Parquet peut autant rappeler les dingueries de La Jungle que le groove puissant de MadMadMad. Voici un album parfaitement soigné et pensé pour le live, pour faire lever et bouger les foules et les épuiser jusqu'au bout de la nuit.

Ted

Publié dans le Mag #59