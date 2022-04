Bien sûr qu'on peut faire du rock en lâchant la bride, sans se soucier des codes, juste en se faisant plaisir. Oublier les attitudes suffisantes ou rebelles, les textes revendicatifs ou introspectifs, les univers où le noir et l'humeur sombre sont la normalité. On peut s'imaginer un univers de paillettes et de kitch, une musique pop rock en mode "on pète les codes à faire des riffs de guitares hard puis passer sur une chansonnette sucrée", tout ça en chantant en français sur des textes décalés dont les seuls titres permettent rapidement de comprendre où on va mettre les pieds : "Entrée plat décès", "Acheter un œil", "Malade menthol". Ils auraient pu s'appeler Raoul et sa fanfare, mais ça aurait été trop proche de Marcel et son Orchestre, ou les Freaks Nantais mais ça sonnait un peu comme les Fatal Picards. Ils ont choisi Parpaing Papier.



Pourquoi Parpaing Papier ? Parce que dur comme un parpaing et fin comme du papier. Bon, musicalement, c'est quand même plus doux qu'un bloc de mortier dans ta face, c'est du power rock un peu groove et souvent pop. Si les guitares s'énervent un peu, n'y vois rien d'agressif là-dedans, c'est juste un petit coup de boost rock'n'roll. Pour la finesse du papier, on peut en revanche se tourner vers les textes, avec des " tous mes enfants sont des malades menthol", "C'est comme ça c'est ma tête, bien sûr j'ai pas choisi, si j'avais pu choisir, aurais-je choisi celle-ci ?" ou des "je dois m'acheter un œil même si ça me coûte un bras". Un éventail de sujets plus loufoques les uns que les autres, même si le dernier titre "Les enfants qui chantent" vient calmer un peu le jeu de la déconne. En bref, quatuor formé autour de Martin (Kiemsa, Dancefloor Disaster), voilà une nouvelle entité avec plus de paillettes que les Fatal Picards, moins de cuivre que les Marcel , mais une envie tout aussi forte de faire du rock déluré, et se faire plaisir.

Eric