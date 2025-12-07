Par Le Gast est un quatuor formé initialement en trio par Charlotte Giteau (chant/guitare/claviers) sous le nom Par Le Gast Va Grantaleure. Autour d'elle se trouve un ensemble de musiciens de la scène rock de Tours relativement connus de nos services, à savoir Thomas Leuwers (Yacht Club, Nour, Baïshi) à la guitare, Edwige Thirion (Sun Gazol, Birdstone) à la basse, et Colin Neveux (Odran Trümmel, My Bodyhorse) à la batterie. Sous cette formation, ils ont sorti en février un premier EP éponyme assez étonnant pour plusieurs raisons. On en citera deux. La première se situe du côté de son style aventureux, une sorte de pop/rock bricolé et alambiqué à la matière à la fois dense et délayée, et dont les ambiances passent souvent du coq à l'âne ("Operator" en est le meilleur exemple). On ne va pas tourner autour du pot, Par Le Gast nous fait régulièrement penser aux Américains de Deerhoof, mais également à quelques fiertés nationales tels que Chocolat Billy ou Aquaserge. La deuxième, c'est la maturité avec laquelle ils arrivent à pondre un aussi bon disque pour une "première". C'est fringant, imprédictible, soigné, riche en couleurs, acide et parfois drôle (cherchez donc qui est "Florence Foster Jenkins"). Vivement le 1er album !

Ted

Publié dans le Mag #66