S'il n'y avait qu'un morceau à retenir de ce split réunissant Panic Monster et Heavy Kevy, ça serait "I kill for a hot dog", titre en trio entre les deux artistes croisant la guitare en bois avec en guest star Let's Go Lisa, à l'accent français quasi parfait. Un morceau qui hantera ton cerveau pendant les 666 prochaines années tant il est addictif. Voilà, c'est dit, et bien dit même ! Pour le reste (et il en reste !), Panic Monster (aka Olivier Dead Pop Club / Maladroit) et Heavy Kevy (aka Kevin The Apers / Insanity Alert) se partagent six titres avec chacun deux morceaux originaux et une cover (un morceau des Muffs avec la participation d'AG Sugar pour Olivier et un titre assez touchant de Sinitra pour Kevin). Sans faire dans le chauvinisme, les compos de Panic Monster (à propos de Keanu Reeves et Johnny Lawrence) font mouche à chaque fois, à base d'accords barrés, de mélodies et d'arrangements encore plus chiadés que sur son premier album, avec toujours son lot de fun. Et puis merde, c'est le chanteur de Dead Pop Club, et la gentillesse de ce type transpire à travers ses morceaux ! Quant à Heavy Kevy, sa formule acoustique fera chavirer les afficionados des Ramones et autre Queers. Deux artistes authentiques à retrouver en tournée cet automne. Miam !