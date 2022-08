Le business plan de Panic Monster est simple : il n'y en a pas ! A l'occasion de la sortie du premier album du projet solo d'Olivier (Dead Pop Club/Maladroit/ Mötley Crüe ), nous avons rencontré cet artiste dont la gentillesse n'a d'égal avec son talent. Carrément.

Salut Panic Monster. Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Bonjour les lecteurs. Je m'appelle Olivier. Je suis guitariste chanteur au sein de Dead Pop Club et de Maladroit. Je suis moi-même à l'origine de Panic Monster qui est mon projet solo même si je n'aime pas trop cette dénomination... ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien.



Qu'est-ce qui a été à l'origine de Panic Monster ? Ca fait longtemps que Panic Monster trottait dans ton esprit ?

Cela fait quelques temps que je me dis que je devrais faire quelque chose avec les quelques idées acoustiques qui trainent sur mon Iphone et qui n'ont pas leur place chez Maladroit et Dead Pop Club. Mais c'est certainement l'arrivée des confinements qui m'a poussé à passer à l'action. Puis je me suis dit que si je n'enregistrais pas ces morceaux maintenant, je ne le ferais jamais. C'est que je ne suis plus tout jeune !



Ton premier album vient de paraître il y a quelques jours. Tu as franchi le "grand pas" sans passer par des formats plus courts et sans avoir proposé beaucoup de concerts pour te présenter. Une raison particulière ?

C'est un peu le hasard. Je pensais enregistrer 4/5 titres pour faire une démo ou un EP Bandcamp mais finalement, j'ai en ai fait 8 que j'ai sorti en mini album. Une fois que j'ai eu le mix, j'ai imaginé une pochette et le titre. Je suis un "ancien" et sortir des titres qu'en numérique a un petit côté inachevé pour moi. Je reste attaché à l'objet du disque. Du coup j'ai eu envie de faire un petit disque avec une pochette, un livret. Pour les concerts, ce n'est pas quelque chose que j'avais en tête au départ. On ne peut pas dire que je sois confortable avec une guitare acoustique devant un public. Mais maintenant que le disque est sorti, je vois l'étape du live comme un défi même si je ne suis toujours pas vraiment à l'aise à l'idée de jouer seul sans gros ampli et batterie derrière moi.



Qu'est-ce qui différencie Panic Monster de The Vein Shot, ton premier projet acoustique que tu avais monté il y a quelques années avec Chris des Homeboys et Napoleon Solo ?

Pas grand chose au final. Si ce n'est que je suis seul alors que The Vein Shot était un projet avec Chris. Mais The Vein Shot c'étaient déjà mes compo. Chris avait apporté quelques idées d'arrangements et surtout de la camaraderie. La grande différence est que Panic Monster est aussi plus assumé et découle d'une vraie envie. The Vein Shot est arrivé à un moment où Dead Pop était en pause et pendant lequel j'avais envie de démarrer autre chose. J'avais peut-être 7/8 compos avec The Vein Shot mais je me suis vite rendu compte que je n'étais pas à l'aise dans l'exercice acoustique et que ce n'était pas ce que je souhaitais faire à ce moment-là. Puis Maladroit est arrivé juste derrière. J'ai préféré foncer dans le pop punk. Je m'y sentais bien plus à ma place. Surtout avec mes copains du groupe.



Ta fille a réalisé le rond central de l'album et figure sur la cover du disque, ton frère Nicolas a réalisé des photos, et tu t'es entouré d'amis pour la réalisation du disque comme Forest Pooky pour la partie musicale, Frank Slow Death pour l'artwork et M. Cu!, Jean-Louis Paranoïa, Kevin Aper et ton humble serviteur pour les labels : Panic Monster est une affaire de famille ?

Il y aussi mon père en photobomb sur la photo au dos de la pochette. Mais bon rien n'était calculé. Je suis cependant content d'avoir des photos de mon frère qui est photographe, Je vous conseille d'aller faire un tour sur son Instagram : Nicolas Portnoi. En ce qui concerne le dessin de ma fille, c'était un cadeau de la fête des pères. Je me suis occupé des dessins du livret, mon copain Mickson était en semi-retraite du crayon à ce moment-là. Mais oui c'est une histoire de famille les disques, que cette famille soit officielle ou faite d'ami(e)s. Comme toujours dans notre petit milieu. Que cela soit avec Dead Pop Club ou Maladroit, on collabore toujours avec des potes et des gens que l'on apprécie. Mais surtout des potes qui acceptent de filer des coups de main et de participer à leur manière. C'est l'intérêt de cette petite scène. Sans ces potes, notamment Frank qui a fait toutes les pochettes de Dead Pop, mais aussi nos t-shirts, stickers, affiches, gadgets, on n'aurait jamais fait autant de trucs. Ou alors avec des visuels bien moins chouettes. Quant à ma fille en pochette, je trouvais que la photo allait super bien avec le titre que j'avais en tête.



De quoi parle Panic Monster dans ses chansons ? Si tu devais résumer chaque titre en un mot, ça donnerait quoi ?

Le titre du disque est une phrase tirée de Breakfast club, un de mes films de chevet ... et oui le Club de Dead Pop Club vient de là.

"On est tous bizarre, c'est juste que certains d'entre nous le cachent mieux que d'autres". Si on se retrouve tous dans la scène punk indépendante depuis des années, c'est que justement, on n'était pas forcément à l'aise ailleurs et que l'on se sentait un peu "différent."

Pour résumer chaque titre simplement :

"Breathe" : la procrastination ou comment le streaming a volé nos vies

"Alabama" : Alabama Whitman, magique Patricia Arquette dans True romance

"A kiss just in case" : une chanson d'amour pour mes filles

"Walking in L.A" : balade à West Hollywood à Los Angeles le jour j'ai perdu mes lunettes à un concert de She&Him

"I want an alien for Christmas" : je veux un alien à Noël.

"Burger girl" : tout est dans le titre

"Blew up" : désillusions

"What's the fun in that" : les dérives d'internet, la haine sur les réseaux sociaux, et ce besoin constant pour certains de donner leur avis sur tout à travers l'anonymat du net.



Pour tout te dire, j'adore ce disque. Je retrouve ton univers et ta voix qu'on connaît avec Dead Pop Club, ainsi que la patte de Forest Pooky qui chante sur "What's the fun in that ?" : quelle a été l'implication du petit génie de Serrières dans la réalisation de ce disque ?

Merci. Vraiment. Je suis touché. C'est un disque simple composé sur un canap mais en même temps très personnel. Forest m'a été d'un grand soutien depuis le début. Je le tanne avec mon envie de faire des titres acoustiques depuis longtemps. J'étais même allé chez lui pour travailler 3 titres il y a 10 ans, d'ailleurs deux d'entre eux se retrouvent sur le disque dans des versions améliorées. C'est Forest qui m'a encouragé à enfin faire quelque chose de mes morceaux. Il m'a aidé à les enregistrer, m'a conseillé à différentes reprises, a fait office de producteur en somme avec Mathieu Zuzek, le guitariste chanteur de Lame Shot, qui a enregistré le disque. Il a aussi fait quelques choeurs sur certains titres et chante effectivement en duo sur le dernier titre. J'ai tendance à très vite perdre confiance dans ce que je fais. En groupe, ça passe car il y a toujours les autres pour t'épauler. Tout seul, c'est une autre histoire. Forest a réellement eu ce rôle-là sur Panic Monster même s'il ne le sait pas. Je lui en suis redevable.



Tu as déjà présenté 4 clips sur ta chaîne Youtube où tu n'hésites pas à te mettre en scène. Moi qui pensais que tu étais un peu timide ! L'image et la musique sont-ils indissociables dans l'univers Panic Monster ?

Deux autres sont en préparation. Si je peux, je ferai un clip par chanson. Aujourd'hui, il est facile de faire un clip avec des bouts de ficelle. Cela ne veut pas dire qu'il sera bien mais au moins, cela permet de mettre ton morceau en avant. Je sais que personnellement j'ai redécouvert des groupes via leur clip. Il m'est arrivé d'être passé vite fait sur un disque puis quelques temps après de tomber sur un clip et de finir par me dire que c'est vraiment cool et que je devais vraiment réécouter le disque plus attentivement. C'est une bonne façon de donner leur chance à des morceaux. Puis c'est fun. Je peux y glisser des références à toutes mes influences ciné. J'ai toujours poussé mes groupes à faire des clips même si je suis très mauvais acteur ! J'ai aussi la chance sur Panic Monster d'avoir l'aide de Pierre de la communauté de la Grotte Chaude qui me file un coup de main : les clips les mieux filmés et montés sont de lui, les plus cracra de moi. La Communauté de la Grotte Chaude c'est un ciné club gratos sur Paris aussi dispo en streaming sur Twitch avec des films de série B ou Z. Je vous invite à découvrir la Grotte Chaude et son 'autre cinéma' sur Facebook, Insta ou Twitch. C'est fun. Quant au fait d'être timide, je ne le suis pas vraiment. Réservé par moment peut-être. Peu confiant oui. Mais enchaîner les zooms depuis deux ans pour le boulot ou pour les interviews Cover stories avec Forest m'a conduit à être plus décontracté devant la caméra. Puis étant le seul membre de Panic Monster, difficile de ne pas se mettre en avant.



J'ai enquêté et il ressort de mes investigations que tu t'apprêtes à prendre la route au printemps avec Forest Pooky pour présenter Panic Monster en live. Au moment de concevoir et d'enregistrer ce disque, avais-tu déjà en tête l'idée de présenter un live ce disque que tu as écrit pour toi ?

Tu es un sacré enquêteur dit donc ! Oui je vais accompagner Forest et Stephan, bassiste de Dionysos et de Tango Juliett, sur une tournée d'une dizaine de dates de "house shows". Le concept est de jouer chez les gens. Dans leur salon. C'est le troisième projet Folk Machine initié par Forest. On a tous les trois enregistré deux inédits pour l'occasion et on apparait tous sur l'un des inédits des autres. Le disque est prévu pour février. Mais pour répondre à ta question, non je n'avais pas franchement en tête de faire des dates au moment de l'enregistrement. Je m'imaginais faire une ou deux dates mais de manière très occasionnelle. Au final mes autres groupes étant en hibernation, pourquoi pas emmener Panic Monster sur la route. J'aurais déjà dû faire des dates mais la vague Omicron en a décidé autrement. Le live seul va vraiment être un challenge pour moi. Mais c'est un challenge intéressant n'étant ni très bon guitariste ni un chanteur très soigné pourrait-on dire. Il va falloir que je m'applique un peu. Cela ne peut pas me faire du mal.



We're all pretty bizarre connaîtra-t-il une suite ou s'agit-il d'un one shot ?

J'aimerais beaucoup qu'il ait une suite. Je commence déjà à avoir des idées et des thèmes que j'ai envie d'aborder. L'expérience du disque avec Forest et Mathieu Zuzek mais aussi le retour que j'en ai jusqu'ici sont vraiment très cool. Je ne m'attendais pas à autant. Du coup, cela me donne vraiment envie de continuer, d'essayer d'autres choses.



Tu joues dans le meilleur groupe des cinquante dernières années (Dead Pop Club) et dans Maladroit. Quelle est l'actu pour ces autres projets musicaux ?

(Rires) Merci Guillaume. Je suis tout rouge, cela ne se voit pas mais c'est vrai. Dead Pop Club planche sur des nouveaux morceaux... à son rythme. Cela prend du temps, on n'est pas très assidu depuis quelques années, c'est le moins que l'on puisse dire, mais on arrive à 8 nouvelles compos. Plus que deux et on enregistrera certainement un disque. Quant à Maladroit, un nouvel album a été enregistré. J'espère qu'il sortira bientôt. Probablement dans les mois qui viennent.



Dans la vie professionnelle, tu es journaliste ciné et tu œuvrais auparavant dans la presse musicale (Rage, Punk Rawk, Rock Sound). Je profite de cette interview pour te remercier (pour la 666ème fois) d'avoir mené l'interview de Jay Bad Religion dans le plus beau numéro jamais édité du W-Fenec. Tu m'avais confié sur les réseaux que ça te changeait des rencontres avec les stars du cinéma qui durent cinq minutes. Est-ce que la presse musicale te manque ?

Oui faire des interviews rock me manquent parfois. Je n'ai aucune envie d'y retourner à plein temps mais de temps à autre, je suis partant. D'où mon plaisir total quand vous m'avez proposé de discuter avec Jay Bentley qui est un super interlocuteur. Désormais je suis rédac chef d'un site de ciné et c'est vrai que la plupart du temps, c'est une autre ambiance. Dans le ciné, ils ont ce qu'on appelle des junkets. En gros c'est 5 minutes d'interview... 8 si t'as de la chance, 4 quand tu en as moins. Du coup, ce ne sont plus vraiment des interviews mais plus des séquences promos. Je ne me plains pas, il y a parfois des chouettes moments mais c'est très différent des conversations à coeur ouvert constructives que j'ai pu avoir avec des musiciens à l'époque de Punk Rawk ou Rage.



Quelles ont été tes plus belles rencontres dans ta vie de journaliste musical ?

Des belles rencontres ? Il y en a forcément beaucoup. Spontanément je dirais discuter avec Walter Schreifels (Quicksand, Rival Schools, Gorilla Biscuits) à plusieurs reprises, boire un rhum coca avec Lemmy en fin de matinée avant une interview, c'était un peu son test pour voir si tu valais la peine qu'il te parle..., aller dans un bar avec les At The Drive-In à El Paso après une interview, squatter le canap de la session d'enregistrement des Wildhearts parce que j'avais loupé mon avion après avoir accepté leur invitation à aller boire un coup dans un club, suivre les Baby Chaos lors de leur passage à NPA à la sortie de leur premier album, passer une soirée à Pigalle avec le chanteur bassiste de Sacred Reich, puis plus tard avec celui de Kepone, cruiser à San Francisco avec Sergie de Samiam et croiser Billie Joe Armstrong par hasard, assister à une répét de Killing Joke à Londres, rencontrer Dave Grohl à Paris puis à Dublin, prendre un café avec Joe Strummer alors que je détestais le café à l'époque mais jamais je n'aurai osé lui dire non, aller dans la villa californienne de Brian Setzer avec buste d'Elvis et piscine en forme de guitare, monter en tour bus avec SOIA , trainer chez Epitaph, être en studio avec Bad Religion pour The process of belief, assister à un concert de Deftones devant 30 personnes dans un bar de Los Angeles quelques mois avant la sortie de Adrenaline, puis les retrouver à San Diego pour Around the fur et voir Stephen Carpenter le guitariste mettre au soleil des fourmis qu'il avait congelées pour voir si elles ressuscitaient, être foncedé avec Cypress Hill en interview à Los Angeles sans même fumer une latte tellement la pièce était un bocal de weed, faire un BBQ à Carson chez les Boo-Ya Tribe, aller chez Mike Muir de Suicidal Tendencies à Venice Beach et jouer avec ses petits chiens, discuter avec Laura Jane Grace ou encore Chuck Ragan... Bref, je pourrais continuer encore longtemps.



Une anecdote croustillante à nous raconter ?

Pour du croustillant, en 1990, j'interviewe Manowar pour le fanzine Mephisto. Je suis avec le bassiste leader Joey DeMaio, torse poil, blouson en cuir sans manche et slip en cuir, qui a deux blondes avec lui, une sur chaque genou. Autant dire que je ne me sens pas vraiment à ma place mais il répond à mes questions avec une gouache de carnivore destructeur de mammouth. D'un coup, il me balance "Tu as déjà vu Manowar sur scène ?". Moi timidement "Euh.". "Je ne t'entends pas, as-tu vu Manowar SUR SCÈNE ?» hurle-t-il. "Euh non monsieur", je devais avoir 17/18 ans... "RETIRE TA CEINTURE !", "Pardon ?" "YOUR FUCKING BELT ! TAKE IT OFF et attache-toi les couilles avec car ce soir elles vont voler devant la puissance de Manowar!". Soirée croustillante pour mes burnes effectivement.



Un truc à rajouter ?

Merci W-Fenec. Support your local punk rock scene. Et n'hésitez pas à passer sur le Bandcamp de Panic Monster. Y a du free hug musical.

Merci à Olivier et à Frank.

gui de champi