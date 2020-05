Projet d'une seule femme, Pandra Vox distille quelques rythmes, de petits sons et une jolie voix pour toute musique, le tout est savamment orchestré et arrangé pour offrir de délicats moments trip hop. La Parisienne est aussi à l'aise en français qu'en anglais, on passe d'une langue à l'autre sans à peine s'en rendre compte, tant sa voix sert d'instrument pour colorer l'ambiance plus que pour porter un message. Les textes sont avant tout poétiques et "sonnent" (quitte à semer le trouble si on ne les lit pas comme ce "Ma parano pas sage erre" sur "Nytro"), ils s'incrustent dans les habillages soniques et se posent sur les mesures mécaniques sans jamais alourdir l'ensemble. A moins que ce ne soient les ajouts instrumentaux et les samples qui viennent orner les mots, on ne sait pas trop tant l'ensemble est cohérent et vivant. Ce n'est jamais simple quand tout se compose seul en studio, en live, Pandra Vox reçoit le renfort de la guitare de Marc Morvan, peut-être que les deux travailleront ensemble par la suite pour apporter davantage de chaleur autour de ce projet qui fait battre notre cœur caché à 5 centimètres sous la peau.

Oli