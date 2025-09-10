On vous l'a toujours dit : Besançon est un vivier incroyable de groupes de rock super intéressants. Alors, on pourrait naturellement y déceler un côté "chauvin" à tout ça, certains Franc-Comtois (dont votre serviteur) étant ou ayant été membres du W-Fenec, mais ça en devient tellement fou que la question ne devrait même plus se poser aujourd'hui. Nos lecteurs, je l'espère fort, acquiesceront. Depuis 2021, un groupe s'est ajouté à la liste, il s'agit de Pan. Cela fait un petit moment qu'on en entend parler jusqu'à ce qu'on décide de vous en partager quelques mots après la réception du vinyle de son deuxième disque, Kairos (merci à Araki Records). À cheval entre le format EP et LP, ce nouveau disque livré en novembre dernier fait suite à un premier EP sorti en quatuor qui avait été salué par la critique il y a deux ans et demi. Désormais trio, Pan continue de surprendre, dans le bon sens du terme, avec une formule convoquant les tonalités les plus sombres du rock et en puisant dans des styles qui s'y prêtent à merveille, à commencer par la noise rock et par ce qu'on appelle depuis quelques années le "post-metal" (en schématisant : un mélange parfait entre post-rock et metal). T'as capté, si t'es d'humeur jouasse, passe ton chemin !



En six titres et une bonne demi-heure, Pan esquisse des paysages immersifs concrets qui semblent vouloir se baser sur le concept philosophique qui a donné le nom de son album, à savoir faire les choses au moment opportun. On en est d'autant plus convaincu que rien dans Kairos, que ce soit instrumental ou vocal, n'est réalisé dans le but de remplir le vide sans objectifs précis. La progression des morceaux est maîtrisée par l'équilibre entre des riffs atmosphériques denses et des aérations astucieuses marqués par un entrelacs raffiné de mélodies envoûtantes et d'arrangements soignés, à l'image de "Somewhere else" et de ses touches électroniques. N'étant pas instinctivement convaincu par le chant affligé de Yann, il finit au fur et à mesure des écoutes par se marier à merveille avec les instrumentations, ajoutant une profondeur émotionnelle à l'ensemble de cette œuvre qu'il ne faut définitivement pas juger trop tôt. Et c'est tout là le pouvoir de Kairos : tout se dévoile progressivement, comme le chemin que prennent ses titres. On s'étonne même de certains riffs qui, a posteriori, nous rappellent des moments déjà vécus, comme celui de l'excellent "The smallest matter" semblable au "Beware of birds" de leurs copains bisontins de Jack And The Bearded Fishermen, tout en conservant une identité propre et distinctive. Bravo à Pan pour cette galette pleine d'intensité et de contrastes saisissants.

Ted

Publié dans le Mag #65