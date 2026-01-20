Il est important de respecter la saisonnalité des fruits et légumes. C'est bon pour la planète de ne pas bouffer des tomates ou des fraises en hiver, et c'est assez simple à suivre. Par exemple, en automne c'est raisin, en hiver c'est potiron, au printemps c'est cerise, et tous les deux ans, c'est Pamplemousse. Tous les deux ans car c'est à peu près à cette fréquence que nous pouvons profiter d'une nouvelle production du duo réunionnais : l'éponyme en 2017, High Strung en 2019, petite pause en 2021, mais Think of it en 2023, et ce tout nouveau 9 titres pour septembre 2025. Et à chaque nouvel album, son petit changement. Après le passage de trois à deux en 2021, le duo formé sur l'Île de la Réunion vient de changer d'hémisphère pour se poser en Lorraine. Un point de chute, on le comprend, plus facile pour imaginer des concerts et des tournées qui s'organisent bien mieux avec une carte routière qu'une carte de ciel. Mais il y a des choses qui ne changent pas : Pamplemousse est depuis le début sur le label palois A Tant Rêver du Roi ; et depuis 2019, ils continuent d'enregistrer au Black Box avec Peter Deimel (Chokebore, Shellac,...).



Et pour cette nouvelle livraison, on ne change pas non plus leur style, du bon noise rock qui aime varier les formats et le rythme. On retrouvera toujours des tracks bien nerveux, resserrés dans un temps court (aux alentours de 3 minutes), au riff incisif, au chant parfois hurlé, parfois plus posé, mais qui envoie du bon noise rock entrainant ("More beautiful than Madonna", "Bad penny"), voire un poil grunge ("Every story has a end"). A contrario, quand Pamplemousse étire le temps, il ralentit le tempo et glisse vers un indie rock bien électrique ("Smile the num", "Snowball"). Et quand le duo explose les codes, il termine cet LP avec les 8 minutes d'un "Brick head", qui s'étire pour laisser se perdre des riffs en attente d'un écho.



Pour ce quatrième LP, on retrouve donc avec plaisir la saveur de ce Pamplemousse qui, même s'il tente de nous surprendre sur quelques variations électriques, continue de nous régaler dans une certaine continuité, avec ce noise rock aussi agréable qu'inventif.

Eric

Publié dans le Mag #67