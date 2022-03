Palo Alto fête ses trente ans avec la sortie d'une dixième œuvre un peu spéciale à bien des égards. Difference and repetition, a musical evocation of Gilles Deleuze est en effet née d'une double ambition : la première est de rendre hommage à Third de Soft Machine, et la deuxième, comme son nom l'indique, est de mettre en lumière le philosophe et professeur français ("Différence et répétition" étant le titre de sa thèse de philosophie sur le rapport qu'entretient "le même à la ressemblance, la copie au double, et de l'effet de la répétition à l'infini par rapport à un original"), le tout sur un double vinyle comportant quatre titres très étirés sur la longueur dont chacun prend sa place sur les faces disponibles des disques (comme Third !). Pour information (le groupe est peu ou pas connu) ou rappel, le collectif Palo Alto est actuellement composé de Jacques Barbéri (écrivain de SF et cuivres), son acolyte Laurent Pernice (synthé, basse, percussions / ex-membre de Nox notamment) et Philippe Perreaudin (synthés et programmations), eux-mêmes rejoints à cette occasion par des invités prestigieux, à savoir Richard Pinhas (ancien élève de Deleuze et fondateur de Heldon), l'écrivain Alain Damasio (disciple de Deleuze), le violoncelliste Thierry Zaboitzeff (Art Zoyd) et le trompettiste New-Yorkais Rhys Chatham (Philip Glass, Steve Reich).



Partant de ce constat, que faire si nous ne sommes ni familier à l'expérimentation jazz-rock de Soft Machine, ni adepte de la métaphysique ou du post-structuralisme de Deleuze ? Pas de panique, il s'agit avant tout de musique, de vibrations et d'émotions et l'auditeur que tu es, avec tes sens affinés, a toutes les capacités pour s'immerger et apprécier le contenu de cet album - d'autant plus qu'il n'a rien de jazz-rock là-dedans - et tu pourras même en profiter pour découvrir l'univers de ces deux entités cérébrales, si le cœur t'en dit. En effet, Difference and repetition, a musical evocation of Gilles Deleuze tape plutôt dans la musique ambiant, électronique, et expérimentale à base de guitares, claviers, cuivres, d'instruments locaux (tibétain, cambodgien...), de programmations rythmiques, de triturations et d'effets, une musique en constante mutation selon qui fait quoi au moment précis. Sur l'inaugurale "The tears of Nietzsche", la guitare de Richard Pinhas opère en multipistes pour muter vers des confins sonores spatiaux, nous laissant en apesanteur avant un atterrissage progressif un tantinet bruitiste. C'est le violoncelle électrique de Thierry Zaboitzeff sur "Rhizome" qui est à l'honneur sur cette piste ambiant sombre et hypnotique. On passe ensuite à de la lecture sur les trois volets de "Triptych", celle d'Alain Damasio qui nous parle, entre autres, de la mort de Gilles Deleuze, une élocution pleine de poésie qui marque une respiration dans cette œuvre. "Différence et répétition" clôt ce disque plein d'audace et aux impressions indicibles, dans lequel la trompette de Rhys Chatham semble brutalisée et étouffée dans des atmosphères très primitives et énigmatiques, mais qui dans le même temps s'avère plutôt obsédante de par son caractère répétitif.



Si les concepts musicaux et expérimentaux te plaisent (tels que Tuxedomoon, The Legendary Pink Dots ou encore The Residents), et que t'es un féru de philosophie, de poésie et de science-fiction, alors ce Difference and repetition, a musical evocation of Gilles Deleuze devrait tenir une place importante dans ton étagère à disques.

Ted