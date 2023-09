À force de me sustenter de musiques assimilées à des œuvres tantôt bruitistes, tantôt expérimentales, tantôt "je ne sais pas trop quoi" avec un goût porté pour les chemins labyrinthiques, mon cerveau demande régulièrement à prendre une pause et d'aller vers des contrées sonores disons plus "conventionnelles". Ça tombe bien puisque récemment j'ai reçu Phantômaton, le dernier album de Palatine (non, pas la banque) sorti chez Yotanka, un label qui a plusieurs reprises s'est fait sa place dans notre magazine avec des artistes aussi variés et intéressants que BRNS, Stuffed Foxes, Elisapie, H-Burns, Puts Marie, Ropoporose ou encore les immanquables Zenzile. Conseillé à plusieurs reprises par un proche, sans pour autant y prêter vraiment attention, je découvre donc ce quatuor parisien, fondé en 2015 par des ex-Horla Patrie et Soole, grâce à ce deuxième album, qui fait suite à un EP sorti en 2021 nommé Talismanie.



Palatine évolue dans une pop chatoyante et teintée de folk doucereux, et le single "Château lointaine", lancé en grande pompe il y a plusieurs mois, n'est pas là pour me contredire. S'accrochant au cerveau, ce tube ouvre le disque et met dans de bonnes dispositions : mélodique et sensuel, il rappelle les grands travaux de la pop française des 70's. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser que Palatine a pris le parti de chanter en français (sauf sur "Killer moon" ou bien "I waltz unseen" dans laquelle une partie des paroles est en anglais), et cela lui sied parfaitement bien, si tant est que nos oreilles entrent en résonance avec la voix au son nasal et chaud de Vincent (qui me rappelle par moments un peu le timbre de Pierre Lapointe). Pour en revenir à la pop française des années 70, "La sentinelle amadouée", le deuxième single présenté par le quatuor, est un bel hommage au Gainsbourg de la même époque, notamment avec son talk-over narratif. Cette pop-folk peut également nous ramener à une autre époque, celle de Grizzly Bear par exemple, avec "Calice" ou "Les glaces ou le feu" (qui sont les morceaux que je préfère peut-être le plus). Sans mouvement imprudent et tout en maîtrise, Phantômaton joue même la retenue avec des titres comme "Dangereuses" ou la sublime "Killer moon".



Palatine sait se montrer riche en sonorités tout en restant cohérent du début à la fin grâce notamment à une écriture soignée et rigoureuse. La base pour faire un bon album !

Ted