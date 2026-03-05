Prêt pour un tour dans les sixties / seventies ? Alors, partons en voyage au pays des lézards ! Un pays étrange car le lézard à crête qu'on devine sur la pochette préfère les forêts humides asiatiques aux déserts rocailleux américains. C'est pourtant davantage dans ce biome que le trio toulousain semble plus à l'aise, les guitares fuzzent à foison, c'est assez chaleureux, on arrive même jusqu'à la côte californienne pour aller faire un peu de surf au détour d'une piste ! S'il fallait mettre un mot sur cet espace comme sur cette époque, ce serait "liberté". Paddang s'autorise tous les effets, tous les rythmes, toutes les mélodies, se laissant aller (avec ou sans psychotropes ?) où la musique les porte. Le groupe cite King Crimson, mais pourrait également évoquer The Soft Machine, Cream ou Kyuss parce que leurs influences sont multiples et les réduire à un seul génie occulterait fatalement d'autres amours. Pop, surf, rock, stoner, jazz... on peut trouver de tout dans Lost in Lizardland et malgré la profusion d'idées, on ne se perd pas en chemin, guidé par les chants, dont un lead au timbre clair, une rythmique qui a le sens du groove et des guitares soignées, que les gars soient à fond sur les pédales ou pas. Et maintenant, on revient en 2025 ou on reste là-bas ?

Oli

Publié dans le Mag #67