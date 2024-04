Tu es en manque du son indie rock des années 90 ? Celui avec cet effet de guitare grunge qui t'inondait les oreilles en continu ? Avec un chant aérien et mélodique qui surnageait au-dessus des instruments à corde ? Avec une batterie en deux croches/noire qui glissait un break fulgurant de-ci de-là ? Eh bien voici Pærish, qui sonne comme un groupe ricain (peut-être parce qu'ils ont enregistré leur 3ème album à Philadelphie), mais qui vient de Paris. Le quatuor balance 10 titres puissamment mélodiques, sans agressivité mais avec des bons boosts d'énergie ("Daydreaming", le premier single clippé de l'album), des refrains qui touchent ("Worry"), ou des tracks vraiment aériens et beaux ("My every step"). Toujours chez les Californiens de Side One Dummy Records, Pærish a toute sa place dans le catalogue punk rock et indie rock de ce label. Même s'ils ne révolutionnent pas le genre, les Parisiens signent toutefois une troisième œuvre impeccable, qui a le mérite d'emplir l'espace de bons sons, et qui te replongera dans les belles années rock de la fin du dernier siècle (ou si tu n'étais pas encore de ce monde, de t'en offrir une belle photographie).

Eric

Publié dans le Mag #58