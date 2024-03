Quand il m'arrive d'échanger avec des gens autour d'Oxbow et de son frontman, Eugene Robinson, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour Cactus, notre ancien rédacteur disparu de nos radars, mais qui doit sûrement encore avoir de belles trouvailles à nous faire partager. À l'époque, il m'avait conseillé de me jeter sur The narcotic story, l'un des chefs d'œuvre du groupe, paraît-il. Il ne s'était pas trompé, ce disque a usé pas mal ma platine à un moment donné de ma vie, et puis... plus rien ! J'ai perdu la trace de Cactus, nous n'avons jamais reparlé d'Oxbow, et j'étais tellement pris par une quantité astronomique de découvertes musicales que je n'ai pas eu (ou pris) le temps de suivre la carrière de ces gars de San Francisco. Ces dernières années, j'ai repris contact musicalement par deux fois avec Eugene Robinson par le biais de son projet Buñuel, qui ne délivre pas du tout le même style (un peu plus bourrin et direct), bien que l'empreinte du chant d'Eugene soit tout de même bien marquée.



En 2023, nous apprenons l'arrivée d'un nouvel album d'Oxbow, intitulé Love's holiday (le titre m'a fait rire, certains comprendront), je me le suis procuré et l'ai écouté d'une traite car je considère qu'Oxbow se vit par ses œuvres, et non par ses chansons, même s'il existe toujours des morceaux qu'on apprécie plus que d'autres, nos climax personnels disons. Quelle ne fut pas ma surprise de constater en le découvrant qu'il était désormais possible de vivre l'expérience d'Oxbow en dissociant les titres tant cet album ne ressemble plus au groupe que j'ai découvert il y a plus de dix ans. C'est une évidence, le quatuor a évolué. Moins tendu et sauvage, et donc beaucoup plus contrôlé, Love's holiday fait preuve d'une sagesse, somme toute relative, mais qui surprend quand même. L'album regorge de véritable pépites d'une profondeur et d'une vibration insoupçonnées telles que "1000 hours" (avec la participation de Joseph Manning Junior Jellyfish, The Moog Cookbook, Imperial Drag, Beck...), "Lovely murk" (avec les chœurs sublimes de Lingua Ignota) ou encore la ballade au piano "All gone".



Pourtant, l'inaugural "Dead ahead", morceau le plus nerveux du disque, partait sur les chapeaux de roue avec son chant corpulent et expressif, suivi de près par "Icy white & crystalline" qui nous rappelle cet Oxbow fiévreux sur fond de riffs efficaces. La suite de l'œuvre nous a fait revoir la copie sur le champ car la bande d'Eugène calme les ardeurs musicales, se veut beaucoup plus mélodique, plus beau esthétiquement, l'énergie en moins peut-être (sauf pour Eugene qui incarne toujours la musique sous une forme souvent agonisante, à l'instar du titre final, "Gunwale"). D'office, sa singularité s'effiloche mais ce qu'il propose n'en est pas moins intéressant. Oxbow semble beaucoup plus assuré dans sa musique, il la contrôle beaucoup mieux, cela s'expliquant probablement par le fait qu'il se soit posé des limites, notamment sur le rythme. Même la production a changé, plus propre et lisse. C'est une rupture saisissante, certes, mais qui s'apprécie avec le même plaisir même si on ne vous cache pas qu'on aurait apprécié toucher un peu plus la folie dans ce Love's holiday. Cactus n'aurait à coup sûr pas dit le contraire.

Ted

Publié dans le Mag #58