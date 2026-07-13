Après une longue éclipse, le groupe polonais Owls Are Not a refait surface en octobre dernier avec Radio zodiak, un nouvel album composé de 14 titres. Dans le sillage de Radio tree, leur précédent opus sorti en octobre 2018, il prolonge sa collaboration et ses explorations sonores avec des musiciens du Malawi et de Tanzanie. Radio zodiak a ce petit quelque chose de surréaliste, un retro-futurisme cabossé qui nous déroute pas mal durant sa découverte, et même bien au-delà. Sinueux mais distingué, son contenu tisse un maillage de musiques électroniques aux origines diverses (IDM, trip-hop, indus-punk, jungle, gabber, ambient, collages...) auquel se mêlent des sonorités africaines (percussions ngoma, hymnes ngoni) et un panel hallucinant de voix et de chants (angéliques, psalmodiques, robotiques, psychédéliques...). À tel point qu'un doute vient parfois nous habiter : S'agit-il de l'album d'une même formation ou bien d'une compilation de groupes ?



Pourtant, après un nombre important d'écoutes (et de surprises !), toutes les pièces du puzzle de Radio zodiak s'assemblent et forment une indéniable cohérence. Son patchwork indéfinissable sonne l'heure d'une révolution musicale comme on n'en voit pas assez de nos jours. Et pourtant cela existe, mais malheureusement trop souvent noyées dans une collection d'œuvres insipides et indigestes qui ne donnent pas envie qu'on leur porte un minimum d'intérêt. Owls Are Not n'a décidément peur de rien (pas même celle d'utiliser de l'autotune sur un titre) et n'hésite pas à profiter de la place importante des voix dans son nouvel album pour lancer des messages politiques (dont ceux de la liberté de circulation des peuples et de l'exclusion liée aux migrations), revenir sur des faits historiques (l'attaque d'un jeune révolutionnaire polonais d'avant-guerre ayant fait une opération kamikaze sur l'armée tsariste) ou parler d'autres sujets qui leur sont importants, comme la vision africaine de la sorcellerie, par exemple.



Ce troublant Radio zodiak est un vrai porte-étendard de la mixité artistique et culturelle, qu'on n'est pas près d'oublier. Et si tu veux poursuivre l'aventure, saches que Owls Are Not a enchaîné un mois plus tard avec un EP intitulé Nisan faber qui reprend en partie l'un des morceaux de l'album avec des déclinaisons (Radio edit, instrumental) et quelques nouvelles productions. La générosité des Polonais n'est plus à démontrer.

Ted

Publié dans le Mag #70