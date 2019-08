Après avoir été le représentant d'un rock électronique singulier et un tantinet expérimental à travers Isnot en 2016, les Polonais de Owls Are Not sont allés exploiter une autre forme d'art, histoire de désorienter son public. Et il y a de quoi l'être ! Car Radio tree est le fruit de six mois de recherches en ethnomusicologie au Malawi et en Tanzanie par son leader Piotr Dang. D'ailleurs, ce dernier a profité de l'occasion pour produire le nouveau disque de Tonga Boys, une figure de la musique malawienne. On assiste donc à une réalisation sous forme de transmission radio combinant musique africaine, programmations électroniques à la fois sophistiquées et dépouillées, et autres fantaisies liées à ses recherches, comme ces travaux de saccades façon techno que l'on se prend en pleine face dès l'introduction du disque. Ce quatrième album est un vrai travail collaboratif, 4 des 6 titres ont été composés avec des chanteurs de l'Afrique de l'Est et l'ambiance qui s'en dégage nous fait l'effet d'une musique d'un autre temps qu'on aurait jamais eu l'occasion de découvrir avant. On reste donc bouche bée face à des choses qu'on ne maîtrise pas totalement, comme des sessions d'improvisation en direct à la radio sur lesquelles on tomberait par hasard.

Ted