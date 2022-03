Logo, photo presse, artwork et surtout musique. Toute ressemblance avec un quatuor australien répondant au nom de Airbourne n'est pas une coïncidence. Airbourne, et AC/DC donc. Après deux albums parus en 2016 et 2018, le groupe français Overdrivers enfonce le clou avec un EP trois titres à paraître l'été prochain. Onze minutes de rock intense, avec des riffs qui décoiffent, des soli qui déboitent, le tout mené à un train d'enfer (même avec le mid tempo "Forever young"). Enregistré par Bertrand Charlet (Skip The Use) et mixé par Fred Duquesne (Mass Hysteria, Ultra Vomit...), Rock out ! ne souffre d'aucun défaut, si tant est que ce style de rock te soit familier. Le chant (qui lorgne du côté de Guns 'N' Roses époque Appetite for destruction sur "You cheated on me") se révèle efficace, bien que moins teigneux que Bon Scott ou Joel O'Keeffe. Pas révolutionnaire pour un sou mais tellement agréable à écouter, Rock out ! se savoure avec les potards à 11 et le smile jusqu'aux oreilles. Hard as a rock.

Gui de Champi