Deuxième EP de la carrière d'OSM, Plagued by doubts montre une évolution du combo vers des sphères plus métalliques, après des débuts orientés stoner (mais la production de Which way? en 2019 ne permettait pas forcément de savoir comment étaient saturées les guitares, je me contente de constater les dynamiques plus rock de ce premier jet). Un bon son et donc de nouvelles ambiances pour le groupe de l'Ouest qui a intégré pas mal d'éléments gothiques dans ses compositions, que ce soient les claviers, quelques touches de chant ou des habillages, j'ai comme le sentiment que Z-Mood (chanteur, guitariste, principal compositeur) apprécie Type O Negative, Tiamat et Paradise Lost. Ces inspirations viennent se coller sur un patron metal de facture plus "moderne" avec un excellent chant clair qui contraste parfaitement avec sa version lourde, le death n'étant ici qu'un moyen de mettre en lumière le reste. Basse, batterie et guitare tirent plutôt bien leur épingle du jeu tout en ne cherchant pas tant que ça à se mettre en avant (à mon sens, certains passages de guitares manquent de présence dans le mix). OSM est un tout, une atmosphère, une idée générale, un groupe qui cherche à construire son identité et à se faire remarquer, je crois que c'est fait.

Oli

Publié dans le Mag #57