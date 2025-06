Après avoir servi l'entrée et une panoplie de sandwichs, Orso arrive au Caffè?, logique implacable pour ce groupe suisse qui fait un peu ce qu'il veut avec ses titres car il est instrumental. Et là où certains en profitent pour porter des messages (Dragunov dans ce numéro), eux s'amusent avec les dénominations, suivant un thème et facilitant le repérage, "Espresso" ne pouvant pas être paru sur l'album Primi piatti ! Quelque part entre post-rock et post-metal selon le niveau de distorsion donnée aux guitares, les quatre morceaux lungo peuvent s'écouter comme un tout car s'ils portent des émotions et des sonorités un peu différentes, l'ensemble est assez homogène, on n'est clairement pas sur un déca en poudre qui serait mal mélangé (oui, je n'ai pas résisté bien longtemps à la tentation...). Pas grand fan de cette boisson chaude, j'irais plus naturellement vers le "Ristretto" pour bien profiter du goût mais à l'écoute, c'est "Affogato" qui remporte mon suffrage, à la fois plus sombre et plus aérien, c'est un titre contrasté qui correspond bien au côté chaud/froid du dessert italien. Des sons magnifiques, des ambiances travaillées et des idées à la pelle ! Caffè? What else ?

Oli

Publié dans le Mag #63