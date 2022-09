Superbe artwork, album qui raconte une histoire en plusieurs parties, son très soigné, Orpheum Black n'a clairement pas fait les choses à moitié pour son premier opus. Le groupe formé à Orléans après plusieurs autres expériences scéniques et discographiques a réussi a amalgamer les influences de chacun (et ça brasse large entre les apports de l'électronique et quelques attaques métalliques) pour proposer un rock ambitieux et charmeur. Et si on remarque tout d'abord le travail sur les chants (masculin et féminin avec beaucoup de complicité entre les deux voix), les instruments ne sont pas que de simples faire-valoir, la rythmique comme les guitares réussissent aussi à tirer leur épingle du jeu en partant à l'aventure avec des constructions assez prog, véritables alternatives aux standards intro/couplet/refrain/couplet/pont/refrain qui régissent bon nombre de compositions "rock", ainsi certains titres comme "Strangest dream" ou "Together & alone" sont à la fois de véritables OVNIS soniques et très accrocheurs. Bref, si tu apprécies les promenades hors des sentiers battus qui débouchent sur de superbes paysages, tu ferais bien de suivre les pas d'Orpheum Black.

Oli