The path Broken arrow Black tar veins Feathers The lodge Against the grain Thrown away Of iron, wood & bones The wanderer Wilderness Morning king

Bonjour, qu'est-ce que je te sers, tu reprendrais bien un peu de noirceur ? Tu sais, cette atmosphère fine et sombre, qui t'enveloppe avec délicatesse et force. Un folk rock un peu dark, un peu psychédélique, juste ce qu'il faut d'ambiance à la Nick Cave. Le quatuor parisien Opium Dream Estate, composé de Sébastyén D. (chant, guitare), Guillaume Jannin (basse), Hellebore (claviers) et Vincent Fauvet (batterie), t'embrigade avec un chant en anglais grave et mélancolique ; des parties guitares très sobres ou plus délurées voire psychés ; des claviers subtils, jamais envahissants ; des percussions variées ou classiques. Même si Opium Dream Estate n'innove pas dans le style rock folk gothique, il sait y faire et arrive à y insuffler son identité, son empreinte. Et parce qu'un pèlerinage (Pilgrimage en anglais) est un voyage spirituel, source d'introspection et de découverte, on peut dire qu'Opium Dream Estate a fait le bon choix dans le titre de cet album.

Eric