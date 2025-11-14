En tendant l'oreille lors de la toute première écoute de Troisième opinion, le nouvel album d'Opinion, mon cerveau s'est figé d'un coup. Je ne sais pas exactement si c'est la voix d'Hugo Carmouze, l'homme derrière ce projet solo, ou si c'est un ensemble de choses, mais j'ai eu cette soudaine impression qu'Elliott Smith venait de ressusciter, de changer de langue, et que j'étais en train d'écouter son nouveau disque. C'est donc avec un sentiment à la fois de confusion et de plaisir que je me familiarise avec la musique bigarrée, mais très indie dans l'esprit, d'Opinion (son premier disque date de 2016, d'après Bandcamp). Chanté en français et en anglais, le style du Bordelais oscille au gré des titres et déjoue les attentes, passant sans problème de l'indie-rock à la pop mélancolique, à des titres plus lo-fi jusqu'au shoegaze, voire le folk. Troisième opinion est une œuvre personnelle sortie d'un esprit chahuté et vagabond qui fait fi des normes établies. Hugo s'approprie ses influences 90's pour nous recracher ses idées de manière cohérente tout en conférant une singularité à son œuvre. Alors que l'esprit d'Elliott Smith s'efface progressivement à mesure que les plages défilent, le disque se termine par "Pour la nuit, par la fenêtre", un morceau folk aux accents "americana" plein de spleen qu'aurait pu écrire l'Américain. C'est fou !

Ted

Publié dans le Mag #66