Autant par les noms qu'il choisit (en français, en latin, en allemand, en anglais) que par cette image, Oöhna Call donne l'envie de voyager. Mais pas tous azimuts, ici, on donne dans un rock instrumental / post rock qui respecte les codes : des samples pour les voix, des sons très clairs qui se marient aux distorsions, des plages étalées... Le son est un peu "brut" (les guitares mériteraient d'après moi un meilleur traitement) mais le trio basé à Tours (qui compte deux ex-membres de Kraken Oxen) a des idées qu'il faut écouter. Capable d'installer de la tension (la fin hypnotique de "Reine de la nuit", le tourbillon de "Salvia divinorum"), de s'exciter et se calmer dans la même seconde ("Galanthus nivalis equus"), de nous cajoler (la basse de "Diphylleia" !) et de nous surprendre ("Datura" comporte des passages assez classiques de rock et d'autres moments moins conventionnels), Oöhna Call exploite à fond ses envies et travaille sur de nombreuses sensations. Si le post rock est un excellent moyen de se vider l'esprit, c'est aussi ici l'occasion de le remplir avec des atmosphères colorées, et pas forcément toutes en adéquation avec la chaleur rougeoyante du Bauerngarten présenté à nos yeux.

Oli

Publié dans le Mag #63