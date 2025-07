La répartition des auditeurs de Onsloow sur Spotify est claire : Oslo, Chicago, Trondheim, Los Angeles, Brooklyn. Cette fois-ci, Carousel Feeling vous emmène à la découverte de ce groupe de Trondheim qui mêle power pop dans un esprit pop punk. Mené fraichement au chant par une nouvelle recrue qui fait son bonhomme de chemin en Norvège et aux États Unis, nous avons envoyé nos questions à Mathias le guitariste du groupe. Alors sans plus attendre pour les lecteurs du W-Fenec, à vous Mathias en direct de Trondheim.

Depuis combien de temps Onsloow existe-t-il ? Quelle est la formation actuelle du groupe ? Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre nouvelle chanteuse ?

Johanne (chant), Morten (batterie), Lasse (basse) et Pål (guitare) ont formé le groupe en 2018. Pål a été remplacé par Mathias en 2019. Pendant la création de notre deuxième album, Johanne a dû quitter le projet pour se concentrer sur son doctorat. Nous avons contacté Lille Venn, alias Helene, pour lui demander si elle voulait chanter avec nous, et par chance, elle a accepté !



Votre album est sorti sur le label américain Tiny Engines, comment cette collaboration est-elle arrivée ?

Après la sortie de notre premier album, Tiny Engines nous ont contactés pour savoir si nous avions prévu de faire plus de musique, ce qui était le cas. Ils ont produit certains de nos groupes et chansons préférés donc nous étions super enthousiastes à l'idée de travailler avec eux, et nous sommes toujours très fiers que cela ait pu se faire !



Comment le nouvel album a-t-il été accueilli par le public et la presse (notamment web) ? Et en Norvège ?

Je dirais plutôt bien ! Les singles "Taxi" et "Brakes" sont beaucoup passés à la radio, nous avons eu de bonnes critiques, et l'album s'est retrouvé dans des tops de fin d'année. Très cool, en plus nos mères ont adoré l'album (rires).



Comment s'est déroulé l'enregistrement de votre dernier album, Full speed anywhere else ? Qui l'a enregistré ?

Nous l'avons enregistré avec notre bon ami Marius Ergo dans son studio à Oslo, comme pour notre premier album. Marius est plus ou moins le cinquième membre du groupe. Sans lui, je ne sais pas où nous en serions ou quel son nous aurions. Ça été une super ambiance en tout cas, je pense qu'on doit écrire un troisième album juste pour pouvoir traîner à nouveau en studio !



Votre nom fait-il référence au Beethoven français, Georges Onslow (1784-1853) ? Sinon, d'où vient le nom de votre groupe ?

Nous nous sommes nommés d'après un personnage appelé "Onslow" dans la sitcom britannique des années 80 Keeping up appearances. Il s'est avéré qu'un autre groupe avait déjà ce nom, alors nous avons ajouté un "O" supplémentaire quelques jours avant de sortir notre premier single "Overthinking". Onsloow, c'est un nom bizarre, mais la plupart des noms de groupes le sont, donc ça ne nous dérange pas.



On retrouve Truls Heggero, le chanteur de Lukestar en invité sur le morceau "You from before". D'où vient cette collaboration ? Qui sont les autres invités de l'album ?

Nous connaissons les gars de Lukestar depuis longtemps, et notre producteur jouait dans ce groupe. Nous voulions un duo sur cet album, et "You from before" était le morceau parfait ! Nous avons demandé à Truls, et il a accepté ! D'autres contributions viennent d'Ivar Bowitz du charmant groupe Cold Mailman, Gjermund et Elling du précédent groupe de Morten : Youth Pictures Of Florence Henderson, et Eirik de nos amis de Flight Mode. Merci à eux !



Comment écrivez-vous vos chansons ? De quoi parlent-elles généralement ? Pouvez-vous parler des singles "Taxi", "Body parts" et "Brakes" ?

Nos chansons commencent généralement par un riff et une idée pour une structure de chanson, puis nous l'arrangeons ensemble dans notre local de répétition. Les paroles sont écrites séparément.

Full speed anywhere else est à bien des égards un album de rupture, regardant tout ce processus à travers différents angles et optiques. "Taxi" est écrit du point de vue d'un ami, "Body parts" est une chanson sur la guérison, et "Brakes" s'attarde davantage sur des thèmes autour de la perte.



Les pochettes de vos deux albums sont très similaires tout en étant différentes. Pouvez-vous en parler ? Qui est le photographe de Full speed anywhere else ?

Oui, alors la fille sur la pochette de notre premier album (S/T) est Johanne, la chanteuse qui chante dessus. Le garçon sur Full speed anywhere else est en fait Bjørn Andreas, qui a réalisé l'artwork. Nous lui avons donné le titre de l'album (qui provient des paroles de "Taxi"), et il avait cette photo sous la main, qui était juste parfaite. La photographe est la mère de Bjørn Andreas. Elle a eu un vinyle pour Noël !



L'artiste May (Margrethe Frich) a récemment déclaré dans une interview sur le site NRK.P3 qu'elle se sentait plus à l'aise en chantant en anglais qu'en norvégien. Que pensez-vous de la scène indépendante norvégienne actuelle, qu'elle soit chantée en norvégien ou en anglais ? Quels groupes recommanderiez-vous ?

Il y a énormément de bons groupes norvégiens qui existent depuis des années et que vous devriez découvrir. En voici quelques-uns : Flight Mode, Probleman, Spielbergs, Misty Coast, Beezewax, Valleypolicella, Problems, Rektor, etc.



Trondheim est-elle une ville accueillante ? Y a-t-il une scène indie ?

Trondheim est un peu ennuyeuse, mais super accueillante ! Je pense qu'il y a une petite scène indie en ce moment, avec des groupes cools comme Earth Moon Transit, The High Water Marks, Probleman, Fuckleberry Hinn et Lache. Allez les écouter !



Avez-vous des projets de concerts ou autres pour 2025 ?

Je ne pense pas. Helene se concentre sur son groupe Lille Venn, et le reste d'entre nous est occupé avec des enfants et le travail. Mais, avec un peu de chance, nous commencerons à réfléchir à un troisième album un jour !



Avez-vous un message pour nos lecteurs ?

Soutenez la musique indépendante, achetez des disques, commencer à former des groupes, et soyez bons les uns envers les autres !

Merci à Mathias Nylenna et Onsloow d'avoir répondu à cette interview.