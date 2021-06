How could they live in hope Land Islands 2020 Praypreypray The city never gives back

Onoda (nom tiré du soldat japonais ayant continué la seconde guerre mondiale jusqu'en 1974 malgré sa fin en 1945) est sans hésitation LE groupe psyché-shoegaze français du moment. Interdiction pour nos lecteurs de passer à travers leur premier disque Land/Islands, sorti conjointement chez Cranes Records et Coypu Records en octobre dernier. Ce quatuor parisien, dont les membres sont pour la plupart issus des regrettés The Dead Mantras, naviguent dans de brumeuses ondes spatiales qui feront de ton expérience d'écoute un vrai voyage onirique et fort plaisant. La particularité de ce 5 titres de 38 minutes réside dans des structures majoritairement répétitives et développées sur des atmosphères variées allant de simples boucles électroniques ("How could they live in hope") à des phases plus post-rock/drone ("Land"), voire carrément shoegaze ("The city never gives back"). On se retrouve littéralement noyé dans le son froid et obsédant de ce Land/Islands doté d'une puissance folle (un grand bravo à Jean-François Di Rienzo pour la capta et Thibault Nascimben pour la production et la vision artistique), grâce à un bel effort sur le travail des mouvements et des enchainements instrumentaux sur les plages qui ne font jamais moins de six minutes. Ça laisse le temps de s'immerger progressivement dans chaque titre sans être sur sa faim à sa fin.



Onoda rappelle par moment le travail tout en noirceur de ses concitoyens de The Psychotic Monks, donc si tu aimes ce genre de communion mystique, fonce vite écouter ce Land/Islands.

Ted