Si tu te réveilles le matin et que la sortie de lit est difficile, à cause des excès de ta soirée ou des excès d'années de ta vie, s'il y a parfois du chamallow à la place de ton encéphale, du jus de quiche dans tes artères, et que les aurores sont difficiles, alors tu peux te prendre un petit noir, tu peux faire un réveil musculaire si tu as du temps à perdre, mais tu peux aussi lancer Line after line, le troisième LP de One Rusty Band. C'est du dirty blues rock comme ils disent, c'est une rythmique rock groovy, une guitare blues rock excitée, la voix rocailleuse de Greg, les chœurs de Léa. C'est toujours un duo multitâches niveau instrus, avec Léa (tap dance, washboard, cymbales, tom) et Greg (guitare, grosse caisse, caisse claire, harmonica). Ça joue vite, ça bouge bien, c'est du blues rock old school, mais c'est celui qui swingue, qui groove, qui crie boogie woogie, et après 8 ans d'existence et plus de 400 concerts, la bonne recette est largement éprouvée. Ces 12 nouveaux tracks ne prennent pas le temps de te reposer, et t'emmènent sans cassure de rythme pour ce voyage pimenté, il y a juste le dernier titre, "Lazy land", un blues un peu planant, qui te permettra de ne pas être trop surexcité pour commencer la journée après ce très bon réveil matin.

Eric

Publié dans le Mag #65