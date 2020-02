Intro Devil cave Magic potion Boogie Woogie I've got the devil Under the moon Sex blood'n rock'n roll Spanish desert I'm lost Voodoo queen Po boy Blues White trash blues Road 88

C'est une évidence d'écrire que la musique se savoure toujours mieux en live, car c'est aussi un spectacle. Ça se vérifie d'autant plus pour One Rusty Band puisque si Greg amène sa voix, sa ciguar box guitare, son harmonica et sa grosse caisse en bon homme orchestre, il est depuis peu rejoint par Léa qui contribue à la section rythmique en proposant notamment des claquettes acrobatiques. Malheureusement, cet article n'est pas un report live mais bien une chronique sur leur deuxième album Voodoo queen, et je ne pourrai que me servir de mes oreilles. Mais comme musicalement, ils envoient un très bon dirty blues rock, avec une guitare du bayou inarrêtable et un chant estampillé rock'n'roll classics, on savoure les 13 titres dont les noms des titres permettent à eux seuls de décrire l'univers dans lequel on est emmené : "Devil cave", "Sex blood rock'n'roll", "White trash blues", "Road 88". Pour le oreilles, c'est donc du velours, il ne me reste plus qu'à attendre de les voir passer près de chez moi, pour apprécier avec tous mes sens en éveil One Rusty Band dans son intégralité.

Eric