En six titres (dont une reprise de The Cult) et un gros quart d'heure, One Life All-In a réussi à foutre le bordel dans ma petite tête. Ça m'apprendra à écouter la musique trop fort au casque ! Ou alors à ne pas me renseigner au préalable sur la came que je vais m'envoyer dans les oreilles. Car le quatuor franco-américain, emmené par le chanteur du groupe US The Spudmonsters et comprenant dans ses rangs le puissant batteur Kevin Foley (Abbath, Benighted) et deux anciens Seekers Of The Truth, balance un punk hardcore métallique qui ne fait pas dans la dentelle.



Après un premier EP (The A7 session) en 2017, One Life All-In récidive dans ce format court avec Letter of forgiveness, histoire de bien cimenter ses bases avant de passer à l'étape de l'album. Grand bien leur fasse. Et même si je ne raffole pas du chant de Don Foose (j'ai même un peu de mal avec le chant aigu dans ce style), il faut reconnaître que One Life All-In, n'y va pas avec le dos de la cuillère pour se montrer percutant et efficace. Respectueux des codes du hardcore, aussi à l'aise avec les brûlots rapides ("Discharge", "Cold hand struggles") qu'avec des titres plus lents ("Sacred heart"), ce "supergroupe", fait pour durer d'après les dires de ses membres, bénéficie d'un son mastoc et d'un batteur exceptionnel. Même si la technicité des musiciens est irréprochable, les compo se passent du superflu pour aller à l'essentiel. Et même si je n'écouterai pas toute la journée, ça fait du bien par où ça passe.

gui de champi